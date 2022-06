Campanella apuesta a la sala de teatro propia

17/06/2022 - 20:19 Pura Vida

El cineasta y productor Juan José Campanella, quien el próximo martes inaugurará en el centro porteño la sala Politeama con la obra "La verdad", encabezada por Tomás Fonzi, Agustín Sierra, Candela Vetrano y María del Cerro, reconoció que lo que más disfruta del teatro es "la experiencia comunal, donde las emociones son mucho más fuertes".

"En el teatro no hay streaming ni plataforma posible: junto con el turismo se siguen salvando porque son irreemplazables", destacó a Télam.

Director y guionista de los filmes "El mismo amor, la misma lluvia" (1999), "El hijo de la novia" (2001, nominada al Oscar), "Luna de Avellaneda" (2004) y "El secreto de sus ojos" (2010, ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional), Campanella se reconoce como un espectador de teatro desde que era muy joven, pero su carrera teatral comenzó en 2013 con "Parque Lezama", la pieza de Herb Gardner que adaptó y dirigió, protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco.

En 2018 llegó "¿Qué hacemos con Walter?", que escribió y co-dirigió con Emanuel Diez encabezada por Victoria Almeida, Fabio Aste, Carlos Belloso, Campi, Araceli Dvoskin, Karina K y Federico Ottone.

"Metimos dos éxitos y uno se engolosina -reconoció entre risas-. Me encantó la experiencia de hacer teatro y, además, yo ya veía el cambio en los hábitos de la audiencia en desmedro del cine, aunque jamás me hubiera imaginado la velocidad de aquel fenómeno, que se potenció con la cuarentena".

Oficialmente, el proyecto de un teatro propio comenzó a fines de 2016, cuando en un cumpleaños un amigo le contó de una ley promulgada en 1958, creada cuando se demolió el viejo teatro Politeama inaugurado en 1879, ubicado en el mismo predio donde está su sala y que se convirtió en una playa subterránea de estacionamiento.

Según la norma, si se demuele un teatro, no se puede inaugurar lo que sea que se planeara hacer ahí, si no se construye una sala.

"Al día siguiente me fui a ver el terreno baldío y esa misma tarde hablé con mis socios Martino Zaidelis, Camilo Antolini, Muriel Cabeza, que somos todos del cine, y se prendieron", dijo.





-¿Por qué construir una sala de teatro ante tanta incertidumbre?

No es por el negocio, porque hay miles mucho más seguros: un plazo fijo, por ejemplo. Pero, por otro lado, esto nos da una solidez mayor que la del productor que vive y muere en cada proyecto. Tras dos obras me di cuenta de que las posibilidades de no fundirte son menores si tenés dos de las tres patas de la producción, que son la sala, el productor y el talento. En realidad es una pulsión.