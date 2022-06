Octavio sigue las huellas de su padre, y verá “qué sale ahora”

18/06/2022 - 21:52 Pura Vida

Octavio Muratore tiene 21 años, y un ADN lleno de sonidos musicales, los mismos que lo llevaron a febrero Buenos Aires para presentarse en el Pre Baradero, en la categoría dúo con su amigo Dylan Coronel; y luego lo empujaron a buscar su lugar en el reality “La Voz”, donde eligió el team de Soledad Pastorutti para seguir en carrera.

Su nombre no solo suena a nuevo en el escenario de un reality, sino que él cree que aún es nuevo entre los músicos de Santiago del Estero.

“Mi viejo se ha dedicado a tocar primero, y después yo lo sigo. Vamos a ver qué sale ahora. Mi nombre es nuevo en el mercado, por así decirlo”, contó Octavio a EL LIBERAL en una pausa de los ensayos que tiene en “La Voz” para su próximo presentación en las “Batallas”, la instancia en la que deberá superar a un compañero de su propio equipo para no abandonar la competencia. Si bien a los 5 ó 6 años, su padre Pablo Muratore ya lo invitaba a cantar, mientras su abuelo “Gringo” nutría sus días con voces como las de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho Moska, La Trova Cubana, y un sinfín de otros autores, sobre los que comenzó a preguntar en su adolescencia, fue su paso por la Licenciatura en Composición, en Villa María, lo que lo acompañó a desarrollar una relación intimista con la música, a armar su propio repertorio, además de aplicar recursos para la interpretación, tanto con su voz, como con su instrumento, la guitarra, a la que aprendió a ejecutar de una manera más moderna.

“De mi paso por la universidad, he ido seleccionando un repertorio de temas lindos que a mí me gustaban; y lo único que ha pasado es que nunca salía a tocar en vivo en bares; una porque me faltaba andar, tener la iniciativa; otra, porque a los músicos que no somos tan reconocidos, nos quieren tratar de menos y no nos permiten mostrar lo que queremos; no quieren pagarte y ponen excusas”, contó.

Y agregó sobre las razones por las que su carrera musical tiene un perfil bajo: “La falta de contactos, de relacionarme con algunos músicos también tienen que ver. No soy de salir a guitarreadas, lo que no quiere decir que no me gusta. En realidad tengo otro ritmo de vida, soy más tranquilo”.

Es más, su presentación en el Pre Baradero con su amigo Dylan en formato dúo fue solo para esa ocasión. Pero de ahora en adelante, todo puede cambiar.

“Yo creo que ‘La Voz’ me va a ayudar mucho para poder dedicarme a esto. Pero obviamente con cuidado y siendo precavido a la hora de relacionarme, y de armar algo, hay que tantear, porque todavía no sé cómo será el público de Santiago, si me aceptará o no. Yo llevo una propuesta sincera que relata la historia de nuestra región, el amor a nuestra región, el paisaje y, en su mayoría, son de autores y compositores santiagueños”, adelantó.

Y reveló: “A mí me gusta la poesía paisajística que compone Chingolo Suárez, de La Banda, La Pesada Santiagueña, Alfredo Ábalos, que ha sido uno de los primeros que empecé a escuchar, y por él he descubierto zambas hermosas y chacareras muy lindas. Me gusta mucho sus fraseos, su forma de cantar, y en cierta manera quisiera aplicar esa habilidad a mi manera de cantar”.









Agradece el refugio que le dan los árboles, como su familia

Cuando Octavio Muratore desistió de continuar su carrera de Licenciatura en Composición en Villa María, Córdoba, no dudó en optar por la Ingeniería en Ciencias Forestales, por su amor a los árboles y a la naturaleza.

“La Ingeniería Forestal surge por mi amor a los árboles... es lo que a mí me da refugio. Valoro mucho el trabajo que hacen los árboles en la tierra, porque es un trabajo súper amoroso, que lo hacen sin pedir nada a cambio. Dan desmedidamente oxígeno, sombra; son reguladores naturales de la temperatura, y gracias a ellos se conservan algunas especies de pájaros y mamíferos en el monte santiagueño”, reflexionó Octavio. Y se animó a hacer una analogía con la manera natural en la que su familia nutre sus raíces con afecto, anécdotas y enseñanzas.

“Todos los que componen mi familia, mis viejos, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, tienen algo para enseñarnos y nos transmiten amor a través de los abrazos, anécdotas, viajes que compartimos con mis tíos Sebastián y Ángelo, en mi niñez, en mi adolescencia. Es muy lindo eso. Y lo lindo de todo es que ellos están entregados, dispuestos a enseñarnos algo”.