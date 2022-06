Leo Dan a EL LIBERAL: "no quiero penurias"

18/06/2022 - 07:28 Pura Vida

La fertilidad creativa de Leopoldo Dante Tévez no cesa. A poco de presentar su primer tango, "Un mundo mejor", y lanzar "Yo soy de Rosario", canción que escribió para Mauri y Simón Merlo, ahora anunció la firma del contrato con la discográfica Sony, los nuevos discos que se vienen y la escritura del guion para lo que será un filme o una serie acerca de su vida y obra.

"No quiero penurias sino transmitir mensajes de esperanza, de vida. A eso apunto en mis canciones, eso es lo que busco siempre. Quiero que los jóvenes no se desanimen sino que se motiven a seguir creando y apostando por un mundo mejor", resaltó Leo en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

Feliz por haber firmado con Sony Music, Leo remarcó: "Qué felicidad siento de comenzar un nuevo ciclo junto a mi familia de Sony Music México. Tuve la dicha de renovar mi compromiso de más música con todos ustedes. Viene mucha música nueva y muchos proyectos. Gracias a todos por su cariño. Bendiciones de corazón".

En ese sentido, adelantó a EL LIBERAL: "Se vienen nuevos discos. Se vienen grandes cosas con orquestas sinfónicas de cada pueblo. Así como lo hice con 'Celebrando a la leyenda', ahora, nuevamente voy a grabar discos con artistas de música regional de México. Sigo componiendo porque esa es mi vida. Doy gracias a Dios por todo lo que me está sucediendo. Estoy haciendo cosas que nunca imaginé, y todo se lo debo a mi Señor".

Mientras disfruta de este presente fecundo en creaciones, Leo y su familia ya comenzaron a esbozar el guion acerca de su vida y obra, que luego se plasmará en una serie o en una película.

"Siempre con un mensaje esperanzador, en la que esté la fe, la familia, el amor. Me siento inmensamente feliz de seguir proyectando e inspirando a miles de jóvenes a que crean en sí mismos para así descubrir sus potencialidades y hacer realidad sus sueños".

Leo Dan no para de trabajar. "Desde que salí de mi Estación Atamisqui hasta el día de hoy no bajo los brazos, no dejo de trabajar, no me dejo abatir por la desesperanza sino que sigo apostando a la familia, a Dios, al amor y a los sueños que uno nunca debe claudicar. Siempre hay que luchar por los sueños. Eso es lo que insisto en mi mensaje a la juventud. Nuestro Señor Jesús siempre nos va a ayudar".