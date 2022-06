Topa presentó a su hija, fruto de su relación con otro hombre: "No hablé antes para no perder el trabajo"

20/06/2022 - 19:31 Pura Vida

Topa, nunca antes había hablado de su vida privada en ningún medio de comunicación, pero ahora se animó. Contó en una entrevista radial que está en pareja con otro hombre y ambos son padres de una nena a quien llamaron Mitai.

Sobre su historia dijo: “No es que no me atrevía a decirlo, uno viene de la generación de no poder contarlo, de mantener todo eso en la privacidad, del miedo a perder el trabajo... También trabajaba en Disney y no podía decirlo. Pero hoy las cosas cambiaron tanto que para mí es un orgullo ahora mostrar mi familia y Mitai es muy feliz con sus dos papás”.

Mitai nació en enero de 2020 y en otra entrevista previa contó a la experiencia de criar una pandemial: “Nos hizo estar mucho más unidos todavía. A mí me agarró sin grabar programas de televisión, sin hacer shows, así que estuvimos dos años metidos con ella a full”.

La estrella de Disney contó que no está solo en este proyecto familiar y que está en pareja hace muchos años. “Somos papás los dos. Fuimos los dos a Estados Unidos a subrogar. Es un tratamiento largo, de mucha emoción y de mucho amor”, aseguró.