Matilde Castañeda: “Las mujeres, en ‘Malverde’, tienen el poder de decidir”

21/06/2022 - 20:47 Pura Vida

"Malverde: El Santo Patrón", serie que emite Netflix y que está basada en la vida del bandido mexicano Jesús Malverde, no es una producción hecha solamente para entretener sino también para hablar de aspectos históricos que calan profundamente en los mexicanos.

Con personajes poderosos y un guion sólido, esta realización protagonizada por el actor y el cantante Pedro Fernández, empodera a las mujeres y refleja sus luchas en un período convulso de la historia de México. Y una de esas mujeres es Austreberta, personaje a cargo de la actriz Matilde Castañeda.

La intérprete da vida a una joven ama de llaves en la casa del coronel Lisandro Luna (Miguel de Miguel) y Lucrecia Luna (Sofía Castro).





-¿Cuáles fueron tus sensaciones cuando te confirmaron para el personaje de Austreberta?

Cuando me confirmaron para el personaje era justo el día del Año Nuevo. Yo iba manejando y estaba en modo vacaciones. Ya me había olvidado de los casting que había hecho. Estaba para disfrutar las vacaciones y el Año Nuevo. Iba manejando y recuerdo que me hablaron justo en ese momento para decirme que había quedado con el personaje de Austreberta y que comenzaba las grabaciones en febrero y que iban a ser aproximadamente cinco meses. Era largo el tiempo de grabación. En el momento que me confirmaron me emocioné, no sabía datos del personaje y de todo el proyecto, pero la emoción ahí estaba. Poco a poco fui enterándome para dónde iba, qué era. Pero, en ese momento, me emocioné.

-¿Qué es lo que te atrajo particularmente de este personaje?





-¿Qué es lo que te atrajo particularmente de este personaje?

Cuando yo leí el personaje me gustó mucho la inocencia que tiene Austreberta. Tiene mucha inocencia y es muy leal a Lucrecia, el personaje con el que estoy toda la historia mayormente. Austreberta es alguien de aproximadamente 18 años y yo tengo un poquito más. Tuve que regresar a esos años, pero aparte a 1910 donde las mujeres eran diferentes. Vivir a los 18 años, con otro contexto y en otra época, para mí fue lindo y eso me gustó de Austreberta, la inocencia sobre todo, y la lealtad que tiene hacia las demás personas.

-¿Qué paralelismos haces en relación al rol que tuvo la mujer en la época en que se sitúa la historia de "Malverde" con el que posee en la actualidad?





-¿Qué paralelismos haces en relación al rol que tuvo la mujer en la época en que se sitúa la historia de "Malverde" con el que posee en la actualidad?

En esta serie, la mujer juega un papel muy importante. Lo vemos en personajes muy claros y muy marcados como es por ejemplo, la China Navajas. Ella está con la banda de Malverde y juega un papel súper importante. Está Lucrecia, una mujer que impone durante toda la historia. Lucrecia no se queda con las ganas. Si tiene algo que hacer lo hace. Azalea que, al final, hace algo. Si bien estamos en 1910, y que puede sonar un poco "una mujer no haría eso", la mujer, dentro de la historia, con todos los personajes que aparecen juegan un papel súper importante y si lo trasladamos a la época actual creo que lo mismo; o sea, las mujeres siempre hemos sido decididas y podemos tomar decisiones de todo tipo. En la historia, las mujeres luchan por lo que quieren y tienen el poder y la libertad de decidir. Y creo que en la actualidad también tenemos ese poder .

-Azalea Quiñone se equivoca cuando pronuncia el nombre de tu personaje. Y es Lucrecia Luna quien la corrige inmediatamente. ¿Es parte de un juego escénico o hace a esa candidez de Austreberta?





-Azalea Quiñone se equivoca cuando pronuncia el nombre de tu personaje. Y es Lucrecia Luna quien la corrige inmediatamente. ¿Es parte de un juego escénico o hace a esa candidez de Austreberta?

Es un juego escénico y la inocencia de Austreberta es como reírse y decir "no pasa nada". O sea, le corrijo y ya.









“Es importante que la ficción aborde temas históricos”

-¿Cómo analizas que la ficción aborde hechos que por añejos no dejan de ser reales?

Es importante que aborde temas históricos. Con la apertura de estas plataformas, de la creación de contenidos, de nuevas historias y el abordaje de temas históricos me parece maravilloso. En lo personal, yo creía que había mucha gente que no le interesaría ver cosas históricas por pensar que podría ser aburrido. En el caso de “Malverde: El Santo Patrón” me parece una historia arriesgada, pero muy bien planteada lo que formula esto de “Malverde”. Es una muy buena propuesta. Es una de las pocas series históricas. Es maravilloso, más allá del solo entretenimiento, que la gente pueda ver una historia que se desarrolla en una época histórica, sin que le parezca aburrida ni tediosa.