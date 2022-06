“Tu forma de ver el mundo”, una segunda oportunidad tras colapsar

23/06/2022 - 20:26 Pura Vida

"Tu forma de ver el mundo", ópera prima de Germán Abal, presenta a un exitoso abogado que hace cualquier cosa menos estar con su familia, hasta que un accidente lo deja internado y la introspección lo pone frente a lo verdaderamente importante en su vida.

"La idea surge de mezclar lo que es lo ficcional, con lo que es mi propia historia. Yo soy ex paciente oncológico y durante muchos años de mi vida transité por un hospital y es por eso que crecí con la idea de que dentro de los hospitales no había una, sino miles de historias que podían ser contadas. También la película surge como una excusa para indagar en las relaciones humanas, desde una perspectiva un tanto universal", dijo Abal a Télam.

Durante la internación de Alan (Jorge Garrido), su compañero de cuarto Víctor (Omar Musa) lo empieza a indagar sobre cómo vive y lo lleva a reflexionar sobre la relación casi nula que tiene con su hijo y su esposa. Víctor es además los ojos de Alan a través de la ventana desde donde hilvana historias de extraños con las suyas mismas.

"Creo que el tocar fondo es lo mejor porque simplemente no te queda más camino que volver a subir. Pero también es verdad que la vida nos va dando pistas u oportunidades para que tomemos algunas decisiones. El asunto es estar atento a poder percibirlas", dijo Abal.





¿Por qué creés que alguien se puede dedicar más al trabajo que a la familia, como hace Alan?

Creo que actualmente vivimos inmersos en una vorágine laboral que no nos permite muchas veces hacerle caso a lo verdaderamente importante. Todo el tiempo estamos atrás del dinero para poder sobrellevar un determinado pasar y la realidad es que cuando vivís situaciones extremas, el dinero no siempre es la solución. Además de esto, siento que el desarrollo de las redes sociales, por ejemplo, hizo que esa búsqueda del éxito laboral esté aún más presente. Esa situación superficial más de una vez nos confunde y no nos deja darnos cuenta de las cosas que son valiosas.





El personaje de Víctor es algo así como el Fantasma de la Navidad, de Dickens.

Un poco sí, la verdad que sí. En realidad creo que cuando uno hace ficción no pierde la posibilidad de hablar bastante de uno mismo y de quienes lo rodean, de esta manera fuimos construyendo a Víctor. Tenía también en la cabeza un referente para este personaje que es el Señor Benito, de la serie catalana "Pulseras Rojas". Es un personaje complejo porque tiene que hacer pasar al espectador por varias etapas.