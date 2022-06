KENNETH LAVÍLL: "TODOS SOMOS IGUALES, TENGAS MÁS O MENOS DINERO"

25/06/2022 - 21:33 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami. De la Redacción de EL LIBERAL.

Kenneth Jesús Lagunes Villegas, actor y cantante mexicano, es un niño prodigio que brilla con luz propia tanto en las series televisivas en las que trabaja como en los escenarios a los que se sube a cantar. Desde los 3 años, cuando comenzó en el mundo artístico, hasta sus actuales 13 años, se convirtió en una figura indiscutible con el nombre de Kenneth Lavíll.

Oriundo de Veracruz, Kenneth se luce hoy como Chuyín en "Malverde: El Santo Patrón", serie de Telemundo que se emite por Netflix y en la que comparte protagónico nada más ni nada menos que con su colega y compatriota Pedro Fernández.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, Kenneth habló de ese niño huérfano que ayuda a Jesús Malverde (Pedro Fernández) y sus aliados a enterarse de los movimientos de las autoridades y demás cosas importantes que ocurren en el pueblo.

-¿Cómo llegas al personaje de Chuyín?

El casting que a mí me mandan era para Nacho (otro de los niños que protagoniza la historia interpretado por Lukas Urkijo). Entonces, yo hago casting para Nacho y me seleccionan para el callback, que es como la última face, para el papel de Nacho. Pero, cuando ya me conecto para el callback en una reunión de zoom, estaba el director, que es Carlos Bolado, fueron tres directores en total, pero uno de ellos era él; entonces, él estaba viendo mi casting y me dijo: "¿Sabes qué? ¡tú eres Chuyín! Tu personalidad es más como Chuyín que como Nacho". Entonces, me dijo: "¿Te podrás aprender las líneas que tiene Chuyín en esta escena?" Me las aprendí rápido, hice el casting, no quedé como Nacho, pero sí como Chuyin y yo feliz en ese momento.

-¿Cómo defines a Chuyín, este niño huérfano que hace de intermediario entre Jesús Malverde y la gente de San Blas de Baca?

Era como el mensajero en ese momento ya que de un niño como Chuyín nadie va a sospechar. Malverde, muy inteligente, manda a Chuyín y toda la gente le da los recados a Chuyín para que se lo den a Malverde. Como en ese momento no existían ni los celulares ni nada por el estilo, Chuyín era el que hacía este tipo de encargos y por eso conoce a todo el pueblo en la historia. La historia está basada en hechos reales, pero no se sabe si Chuyín existía o no. Es como un ejemplo de los niños de esa época que eran huérfanos y que tenían que aprender a cuidarse por sí solos. Chuyín es un niño muy valiente y perseverante, se sabe cuidar muy bien y hace cualquier tipo de encargos para poder sobrevivir.

-Más allá de que haya existido o no Chuyín, ¿en quién te inspiraste para hacerlo?

Más que inspirarme me imaginé cómo sería Chuyín en esa situación. La verdad, no tengo un ejemplo para este personaje, pero sí traté de sentirlo a fondo para que la gente creyera que estaba en una situación así. Traté de comprender muy bien al personaje y espero que sí lo haya logrado.

-Lo logras, Kenneth. La gente se identifica. Es un personaje muy querible.

Es un niño que, como dices, es muy fácil que alguien lo quiera. Es un personaje que, precisamente, necesita de ese amor que, tal vez, no ha tenido con su madre y con su padre que, en un capítulo, cuentan un poquito de su historia. Su papá abandona a su familia y su mamá no aguanta y, por depresión, termina falleciendo. Chuyín se queda completamente solo y necesita de ese amor. Es por eso que encuentra en el maestro Matías (Alán Slim) como un ejemplo paterno.

-Otro aspecto destacable es la amistad que establece Chuyín, el niño pobre, con Nacho, el niño rico. ¿Qué encontraste en ese ejemplo que quiere dar la novela a través de ese vínculo?

Todos somos iguales. Ese es el ejemplo que da. No importa si no tienes tanto dinero como otra persona pues los dos son humanos. Esto significa que todos somos iguales, que todos podemos ser amigos y llevarnos bien algo que Vicente (Mar Tacker), el papá de Nacho, no le gusta esta amistad porque, por su apariencia, no le gusta que su hijo se junte con Chuyín, pero a Nacho no le importa esto y sigue con esta amistad y esto es muy bonito porque eso es lo que representa, que todos en este mundo somos iguales.

-¿Esa amistad perdura a pesar de esa niña que aparece en la vida de ustedes dos?

Al ver a los dos le llama la atención, pero más que nada es Nacho el que se la queda. Esto no hace que la amistad entre Chuyín y Nacho se termine. Siempre, siempre, esta amistad sigue y no importa qué piedra les pongan en el camino. Esa amistad nunca se va a acabar.

- ¿Qué enseñanzas te dejó Chuyín, de "Malverde: El Santo Patrón", y Memo, de "Contigo sí"?

Una , nunca te rindas. Esta es por parte de los dos. Memo tenía esta discapacidad que no podía caminar del todo bien y no se rindió y siguió y siguió y consiguió su sueño de cantar. Es eso, nunca te rindas, sigue adelante. Y con Chuyín, él nunca se rindió. Aunque sus papás ya no estaban, él siguió. Trató de vivir, que es lo bueno. Trató de seguir con su vida normal y, finalmente, encuentra al maestro Matías , que era lo más parecido a su familia. También la amistad: en Memo fue con Estrellita, la niña que tenía VIH. Una gran amistad tanto Memo con Estrellita como Chuyin con Nacho. La amistad, que nunca se pierde, es muy importante en la historia tanto de Memo como de Chuyín porque sin esa amistad no tendría tantos momentos tan bonitos.

-¿Qué significó para vos, a tus 13 años, trabajar junto con Pedro Fernández?

Son artistas que yo admiro, sobre todo Pedro Fernández porque a mí me gusta cantar. Yo cantaba las canciones de Pedro Fernández. De hecho, "La mochila azul", fue uno de los primeros temas que yo canté. Muy feliz y emocionado de estar con todos ellos porque nunca me imaginé que podría estar actuando con esas estrellas de talla mundial, Estoy muy agradecido y feliz con todo lo que se ha dado.