¡Basta chicos! Desmienten por tercera vez la muerte de Leo Dan

28/06/2022 - 18:19 Pura Vida

Leo Dan no está muerto, que de eso no quepan dudas, y es que en estos últimos meses al menos en tres oportunidades, falsas noticias confirmaban el fallecimiento del popular artista santiagueño, tanto es así que de manera angustiante todo el entorno del cantante tuvo que salir a aclarar que se trataba de puras patrañas.

Este martes 28 de junio, fue el mismo Leo Dan a través de su cuenta oficial en la red social Facebook, quien se encargó de desmentir su muerte, dejando sentado un claro, conciso y a la vez contundente mensaje para llevar tranquilidad a sus fanáticos de todo el mundo.

En ese sentido, el cantante nacido en Estación Atamisqui, expresó de manera indignada: "Por favor no crean las noticias falsas que muchos medios han reportado sin verificar".

Asimismo, agregó: "Gracias a Dios me encuentro bien de salud y con mucha vida, y quiero que sepan que el cariño de sus mensajes y llamados me llegan hasta el alma. ¡Dios me los bendiga a todos!".

Antecedentes

El pasado 28 de marzo del año 2020, había sido la primera vez que la falsa noticia sobre su muerte circulaba y se expandía en las redes como reguero de pólvora. Tal fue su repercusión, que en esa oportunidad utilizó su perfil en Instagram para grabar un video en el que demostraba que estaba "vivito y coleando".

La segunda vez que se difundió el falso rumor sobre su deceso también tuvo lugar este año, aunque rápidamente lo trascendido fue desestimado casi de inmediato.