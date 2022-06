Un argentino ganó la primera edición de “La Voz Uruguay”

28/06/2022 - 20:01 Pura Vida

Del mismo modo en el que un uruguayo Bruno Assanelli se consagró campeón de La Voz Argentina, en 2018, de la mano de Ricardo Montaner, ahora el argentino Óscar Collazo se coronó como “La Voz Uruguay” en su primera edición, junto al cantante Lucas Sugo, como coach y jurado.

Collazo tiene 34 años y una historia de vida que parece haber conmovido no solo a Sugo, sino también a todo el público uruguayo que lo dio por ganador a través del voto telefónico, después de escuchar sus distintas performances mientras avanzaban las instancias del certamen musical.

“No se pueden imaginar el corazón que tiene este cristiano”, dijo Sugo, y detrás de esa palabra “cristiano” hay una historia de dolor y fe.

En las audiciones a ciega, el argentino Óscar Collazo, quien se había radicado en la costa de Canelones junto a su esposa y gran parte de su familia, que es de Uruguay, había revelado que durante mucho tiempo abandonó la música, por una tragedia personal, según lo reflejó Primiciasya.

“Perdimos un hijo hace un tiempo, y eso me enojó mucho. Y (con) mi voz, que era para el Señor, dije: ‘Estoy enojado, no quiero hacer más nada’. Pero estaba equivocado”, había contado el argentino luego de interpretar la canción “La gloria de Dios”, de Ricardo Montaner, casualmente el coach que en la Argentina le dio una oportunidad a un uruguayo, y que también profesa públicamente sus creencias religiosas.

“Tuve que aprender a tener confianza en Dios, y ahí fue cuando Dios me levantó y me dijo: ‘Yo quiero que vos cantes, así que seguí’. Y acá estoy.

Esta es una gran oportunidad”, relató en ese momento Collazo, de acuerdo con el diario El País, y admitió que se presentó al programa por la presión de su entorno.

Por otra parte, Collazo contó en el programa radial Falta Uno que se crió en la iglesia, en un núcleo familiar cristiano, y que fue en ese ámbito en el que comenzó a vincularse con la música cuando tenia 11 años. Empezó a tocar la guitarra en su adolescencia y luego se formó en canto lírico.

Además, compone sus propias canciones. En las redes sociales, la biografía del ganador de “La Voz Uruguay” lo presenta como “hijo de Dios y adorador” y cinéfilo. Las voces a veces vienen acompañadas de mucho más que talento. A veces llegan al escenario de los realitys con historias inspiradoras como la del ganador de La Voz Uruguay 2022, o la del mismo Francisco Benítez, el campeón de La Voz Argentina 2021, quien logró desafiarse a sí mismo y presentarse al casting aún con la incomodidad que le causa la tartamudez que sufre cada vez que habla.

Pero esa dificultad desaparece cada vez que canta. Por eso, se animó a dar el paso. Eligió el team de Soledad Pastorutti, y a lo largo de la edición del año pasado mostró su historia y también su gran talento musical.

Esta semana, Morena Pereyra, una joven ciega de 22 años, se presentó a las audiciones que tiene al jurado de La Voz, de espalda, y que solo se gira cuando quieren “esa voz” para su equipo. Ricardo Montaner, Soledad, y Mau y Ricky voltearon para ofrecerle un lugar en su team.

“Me anoté en La Voz porque tenía ganas de hacerme escuchar, de cantar y de transmitir un mensaje”, dijo Morena, que se presentó frente al jurado con el tema Don’t let me be lonely tonight, de James Taylor; y se fue con la Sole. En 2018, Lucas Belbruno otro joven no vidente, de Córdoba, había sido elegido por Axel.