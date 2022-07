La segunda parte de “Duna” retrasa estreno

02/07/2022 - 22:00 Pura Vida

El estreno de la segunda parte de “Duna”, la película de ciencia dirigida por Denis Villeneuve, retrasó su estreno un mes y ahora llegará a los cines el 17 de noviembre de 2023.

Warner Bros. y Legendary, que coproducen la película, también anunciaron que el 15 de marzo de 2024 se estrenará una película sin título de “Godzilla vs. Kong”, publicó Variety.

“Duna”, basada en la novela de Frank Herbert y que David Lynch ya llevó al cine, comenzará la producción en el otoño boreal. Los últimos movimientos anunciados fueron el fichaje de Léa Seydoux, en el papel de Lady Margot, y de Christopher Walken en el rol de Shaddam IV.

“Duna: Parte 2” tendrá un estreno exclusivo en salas de cine y no en formato híbrido, como ocurrió con su antecesora, y completará el plan original de Villeneuve, quien siempre tuvo en mente desdoblar la historia en dos tramos.

Las expectativas y la apuesta de Warner por la producción crecieron ampliamente desde la última edición de los premios Óscar, a la que “Duna” llegó como la segunda más nominada, con diez candidaturas, y se fue como la más premiada, con seis estatuillas pertenecientes a los rubros técnicos. Además, hizo 400 millones de dólares en taquilla.

Timothée Chalamet y Zendaya, quienes interpretan respectivamente a Paul Atreides y a Chani, comentaron públicamente sobre sus deseos por comenzar a rodar el filme, en el que también repetirán sus papeles Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard y Dave Bautista.

La historia, situada en un futuro lejano, sigue al duque Leto Atreides y a su hijo, Paul, quienes viajan al planeta Arrakis para administrar la producción de una valiosa droga conocida como “la especia”, que extiende la vida humana y otorga poderes mentales sobrehumanos. Sin embargo, una peligrosa traición por parte de sus enemigos lleva a Paul y a su madre a refugiarse con los fremen, una tribu de Arrakis que habita en el desierto profundo, con quienes intentarán tomar venganza de su padre y devolverle a los nativos el control sobre la codiciada sustancia.

El cambio de estreno provocará que “Duna” compita con los estrenos de películas como la precuela “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, la secuela de “Trolls 3” y la comedia “IF”, con Ryan Reynolds.