Se viene un trío que da que hablar

03/07/2022 - 20:27 Pura Vida

Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Natalia Oreiro tienen sus agendas repletas de compromisos, sin embargo, según lo anticipó la también actriz uruguaya, pronto harán un espacio para grabar la canción que les compuso Marcela Morelo, junto a su esposo Rodolfo Lugo. Y no solo eso, sino que además compartirán set de filmación para darle vida al videoclip con el que se promocionará el tema.

Aunque el anuncio de este proyecto ya lo había compartido la propia Morelo el año pasado, recién ahora, Oreiro confirmó que habrá grabación conjunta.

Durante una rueda con fanáticos, mientras presenta la miniserie "Santa Evita", que comparte con Darío Grandinetti, Francesc Orella y Ernesto Alterio, Natalia contó que finalmente pudieron hacer coincidir sus agendas para darle forma a esta propuesta musical que unirá tres estilos diferentes.

Pero además, Natalia adelantó que el 2023 la devolverá a la pantalla de Telefé con una comedia que estará atravesada por canciones.

Previamente llegaría como conductora de "El enmascarado", un reality con figuras famosas que son invitadas a cantar y a enfrentar al público sin ser reconocidos.

La actriz ya se estrenó al frente de un certamen televisivo durante la primera edición uruguaya de "La Voz", en la que resultó campeón el argentino Oscar Collazo, quien vive en la costa de Canelones junto a su familia.





Lali sigue girando

Por su parte, Lali Espósito continuará, desde el 9 de julio, con su gira por la Argentina, luego de haber hecho explotar el Lunar Park con las dos presentaciones de "Disciplina Tour". Además, en septiembre llevará estos mismos conciertos a España, y también a Israel.

Y mientras las fechas van llegando, la actriz no para de generar momentos ocurrentes en el reality "La Voz Argentina", del cual forma parte como jurado junto a Ricardo Montaner, la Sole, y Mau y Ricky, a quienes dedicó un sorpresivo comentarios: "Rambito y Rambón me tienen harta", dijo al ver que se quedaban con otro participante con voz prometedora.

La imagen de Lali se multiplica también en el streaming, donde la esperan el estreno de la tercera temporada de Sky Rojo, la serie española de Netflix, y "El fin del amor", la serie que produjo para Amazon Prime Video, y en la que también actúa con Mariana Genesio Peña y su amiga, Candela Vetrano, entre más.





La Sole anda cansada

La que también viene de una larga lista de presentaciones es Soledad Pastorutti, quien además está cada vez más activa en las redes sociales. Y quizás haya sido el cansancio acumulado el que provocó un anuncio que entristeció a sus fanáticos. La cantante de Arequito no se ve cumpliendo las exigencias de las giras, lo que la privó de muchos momentos en familia. "Trato de ser muy honesta con los demás y conmigo misma. Yo soy una artista popular, quiero estar en todos lados, cantarle a todas las edades", afirmó la intérprete al medio La Prensa Federal. Luego, agregó: "He sido una persona sincera, intuitiva, me he equivocado y lo seguiré haciendo. Es por eso que en 10 años espero estar en mi casa y parar de girar, porque empecé a los 12 años y ya siento mi desgaste".

No obstante, a través de sus redes sociales agregó: "Falta mucho aún para que pasen 10 años...vivir es hoy!!! Mientras tanto, seguimos disfrutando".

Con 41 años, Soledad demuestra que aún le queda mucho por hacer y se anima a la transformación física, ganando músculos, y a incursionar más allá del folclore.