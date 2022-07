Cuánto tiempo habrá que esperar por Atav

03/07/2022 - 20:40 Pura Vida

La segunda temporada de la exitosa telenovela “Argentina, tierra de amor y venganza”, producida por Adrián Suar genera muchas expectativas, especialmente entre quienes siguieron de cerca la primera parte.

Y si bien las grabaciones sobre esta parte de la historia, que se centrará entre los años 1976 y 1983, una época muy difícil de la Argentina, ya que se vivió la dictadura cívica militar, comenzaron hace un mes, aún no se adelantaron la cantidad de capítulos que se necesitarían para salir al aire, sin tener que andar a las corridas con el rodaje.

Por esa razón, según lo adelantó la periodista Laura Ubfal a una seguidora de “Gossip”, habrá que esperar para volver a disfrutar de esta trama.

“No hay fecha, chicos. No quieren quemar un producto tan caro y tan bueno que están haciendo”, dijo, y sus palabras coinciden con lo que contó Nacho Di Marco, uno de los protagonistas, al portal News Digitales: “Estoy un poco ansioso, pero trato de no pensar mucho. Todo el mundo me pregunta cuándo se estrena, pero todavía no lo sabemos”, señaló, y agregó: “Si es por mí, quiero que llegue ya el día. Lo cierto es que no estamos con un colchón tan grande de capítulos, y no queremos estar a las corridas con las grabaciones. Que se estrene cuando se tenga que estrenar, y que podamos salir al aire holgados de trabajo”.

Mientras tanto, Juan Gil Navarro, adelantó a DiarioShow el perfil que tendrá su personaje: “Lo que puedo comentar es que mi personaje es un productor teatral de la década del ochenta y que tiene un vínculo familiar con el personaje que plasmó en la anterior temporada, Fernán Mirás. Se va a desenvolver dentro de este marco, no pudiendo adelantar, como te imaginarás, mayores detalles hasta el momento”.

Y Adrián Suar generó mayores expectativas sobre lo que se verá al revelar que está a punto de convencer a dos exprotagonistas de Atav para que hagan una participación en esta nueva temporada.

“Personalmente, falta un mano a mano...Hay dos que, ahí los tengo, en un arco”, contó en “Socios del Espectáculo” y compartió su estrategia para que le den el “sí”: “A ver si pueden veniràles dije, son dos horas, tres horas”. Esta secuela traerá también a Justina Bustos, Federico D’Elía, Federico Amador, Toni Gelabert, Andrea Rincón, Gloria Carrá, Malena Solda, Tato Quattordio, entre más.