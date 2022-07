Zoë Kravitz completa elenco para su película

07/07/2022 - 20:53 Pura Vida

Los reconocidos Christian Slater, Geena Davis y Kyle MacLachlan son algunos de los intérpretes que se sumaron durante las últimas horas al elenco de “Pussy Island”, el thriller dramático con el que la actriz Zoë Kravitz, quien viene de encarnar a la icónica Gatúbela en la última entrega de “Batman”, hará su debut como realizadora cinematográfica y que ya se encuentra en etapa de producción en México.

Según dio a conocer el sitio especializado Deadline, la lista de actores y actrices se incorpora a la producción encabezada por el popular actor Channing Tatum junto a Noami Ackie, conocida por sus roles protagónicos en la segunda entrega de la serie “The End of the F***ing World” y en la tercera de la aclamada “Master of None”, y al comediante Simon Rex. Además, Haley J o e l Osment (“El sexto sentido”), Alia Shawkat (“Arrested Development”), Adria Arjona (“Morbius”), entre más, también formarán parte de la película.

Hasta el momento, se sabe que la historia de “Pussy Island” estará centrada en Frida (Ackie), una inteligente joven que trabaja como moza en un bar de Los Ángeles y que se propone conquistar a Slater King (Tatum), un filántropo y magnate del emprendedurismo tecnológico.

Poco a poco, la protagonista consigue hacerse un lugar entre el círculo más cercano a King y hasta logra que la inviten a una reunión íntima en su isla privada, pero aunque llega preparada para tener la aventura de su vida, pronto se da cuenta de que no todo es como lo pensaba.

A pesar de los paisajes idílicos, los hermosos invitados, el champán interminable y las intensas fiestas nocturnas, la joven nota que hay algo oscuro y un poco terrorífico detrás de las apariencias, y se dispone a descubrirlo.

Con la incorporación de figuras como Slater y Davis -multipremiados por sus papeles en la serie “Mr. Robot” y en el filme “Un tropiezo llamado amor”- junto MacLachlan, recordado como el agente Dale Cooper en la tira de David Lynch “Twin Peaks”, Kravitz busca garantizar un buen puntapié inicial para su primer largometraje como directora.

La artista, hija del músico Lenny Kravitz y su exesposa, la actriz Lisa Bonet, es además productora de la cinta junto a Bruce Cohen, Tiffany Persons y Garret Levitz; mientras que Jordan Harkins y Stacy Perskie, de la compañía RedRum, ocuparán los puestos ejecutivos.