Un villano con el que muchos se van a indentificar

07/07/2022 - 21:12 Pura Vida

La nueva entrega de “Thor” trae con Christian Bale, a un villano, “Gorr”, que no está impulsado por pura maldad o por ambición material, sino que quiere hacer justicia contra estos dioses que nunca lo escucharon.

Por eso, la actriz Tessa Thompson, cree que con él se pueden identificar muchas personas.

“Creo que la gente probablemente a veces va a apoyar. En nuestra película hay esta idea de dioses como Zeus, estos dioses que ponemos en pedestales, estas personas que gobiernan nuestro universo y ciertamente en EE.UU. estamos viviendo un momento en el que creo que tenemos mucho que cuestionar y exigir a nuestros líderes. Vemos ejemplos todo el tiempo en los que parece que nuestros líderes nos tratan como propiedad, que no nos dan entidad. Te hacen sentir que tu vida en realidad no es tan valiosa. Y creo que Gorr es un villano con el que cualquiera se puede identificar, que lo entendés. Es un villano por su trauma y por su dolor. Hay muchos líderes de mi país por los que siento cosas bastante odiosas, aunque no actúe como Gorr”.