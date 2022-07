Rusherking acapara la atención de todos: nuevo look y declaraciones sobre la “China” Suárez

08/07/2022 - 21:00 Pura Vida

Para usar una frase que el mismo Rusherking empleó para definir su encuentro con la actriz argentina Eugenia la "China" Suárez, se podría decir que al trapero santiagueño le está yendo "mundial".

Si bien su carrera venía en ascenso, la explosión del romance con la ex del actor chileno Benjamín Vicuña, y su colaboración con Alejandro Lerner en una nueva versión de "Después de ti", lo pusieron en la mira ampliada de la prensa del mundo del espectáculo.

Pero el bandeño Thomas Nicolás Tobar, tal es su nombre verdadero, va por más. Invitado al programa "Caja Negra", el ciclo de entrevistas de Filo News conducido por Julio Leiva, Rusherking adelantó que grabará con Los Manseros Santiagueños "Eterno amor", el tema con el que sorprendió en una de las emisiones de La Peña de Morfi.

"Canté en la Peña de Morfi, 'Eterno amor' de los Manseros Santiagueños, quería darle un regalo, un mimo a mi provincia. Pienso grabarla ahora, hablé con los Manseros y todo. Voy a hacer una versión para que la gente la escuche", confirmó, mientras contó que está aprendiendo a lidiar con todo lo que trae la fama.

"Al principio lo padecí un poco porque es muy loco para mí. Soy de Santiago del Estero, en un momento pensé que no tenía la posibilidad de nada y en un momento empecé a hacer música y me fue bien. Ahora todo se me fue de las manos, me hice bastante conocido. Me enojé muchas veces porque, por ejemplo, iba a programas de radio y me esperaban afuera con cámaras y micrófonos, me gritaban. No me gusta porque soy muy reservado", explicó.

Y repasó una vez más la construcción del éxito que repiten muchos artistas. Se embarcó de La Banda a Buenos Aires, y aunque les decía a sus padres (él taxista, y ella, ama de casa) que todo estaba bien, reveló que a veces no tenía ni para comer, pero seguía adelante porque confiaba en su potencial y sabía muy bien lo que quería hacer con la música.

"No le podía decir (a la madre) 'no tengo nada', porque me llevaba de los pelos a Santiago. Muchas veces me planteé volver, pero siempre había personas o cosas que me ataban, que me hacían pensar en no irme porque yo confiaba en lo que estaba haciendo, nada más que no tenía la visibilidad", relató.

Y siguió: "El primer mega hit que hago fue Cerca de Ti, con Tiago. Ahí la gente quedó flasheando. La pegamos por la música que hacemos, le tengo mucha confianza a eso. También por el esfuerzo que le meto, las ganas y el amor", sostuvo el joven.

Sobre la convivencia que compartió con Tiago PZK, Lit Killah y FMK, bajo el nombre "Los de la Casa" contó: "Fuimos otros cuando salimos. Maduramos muchísimo. Es una etapa de la vida que sabés que no va a volver a pasar, como el colegio. Siempre vas a tener los momentos en el corazón".

Y si hay algo que distingue a Rusherking, es que no hace a un lado los momentos oscuros como cuando grabó el video de "Cerca de ti", con Tiago.

"Yo estaba con depresión, ansiedad, ataques de pánico. Y para mí se me ve en la cara que estoy pasando un mal momento de mi vida. Un día me acuerdo que estaba acostado y en la cama y como que no sé, tenía alguien encima del pecho, en eso no podía respirar y ahí fue la primera vez que me asusté. En serio, dije, acá no la cuento, dije y me levanté asustado. Fuimos al hospital, me acompañaron a la guardia y me dijeron que no tenía nada. Yo pensé que me moría porque fue la primera vez que tenía un ataque como ese. Me pasó cuatro o cinco veces más. Tuve mucha contención y pude salir adelante, pero esa etapa fue muy oscura. Busqué ayuda profesional, fui al psicólogo, muchas sesiones, hablar con mi familia, con mi equipo, con mi gente, porque no le encontraba la vuelta", reveló.