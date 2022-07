Arana se defiende: “A mí me definen mis acciones”

08/07/2022 - 21:08 Pura Vida

Hace un mes, el actor Facundo Arana fue denunciado públicamente por su colega Romina Gaetani, a raíz de los malos tratos que habría recibido de él mientras grababan la telenovela “Noche y Día”, que se emitió en el 2015 por el Trece.

A través de una mediación acercaron posiciones, pero recién ahora, Arana habló de aquella situación, que generó incluso que su esposa, la modelo María Susini saliera a defenderlo por televisión.

“No tengo mucho para decir al respecto. Todo es muy intenso. Miro y del otro lado está Romi. Por ser un tema tan sensible, lo dejamos en manos de abogados. Nosotros nos encontramos, resolvimos nuestras diferencias. No eran tantas como yo suponía que podían ser”, dijo Facundo a un cronista de LAM, el mismo programa en el que Gaetani recordó las situaciones violentas que había vivido con el actor.

Y siguió: “Nos pusimos de acuerdo. Nos miramos, nos abrazamos y nos fuimos cada uno a su casa”. Por otra parte, Arana señaló: “A mí me definen mis acciones. Soy como soy. Me hubiera encantado recordar determinadas cosas. No me acuerdo. Pero tampoco puedo decir ‘esto es mentira’ porque con ella tenemos confianza y nos hemos dicho algunas cosas. Hago silencio respetuoso”.

Específicamente sobre el encuentro que tuvo con Gaetani, el actor expresó: “Fue una conversación muy amena. Nos pusimos de acuerdo. Tanto ella como yo vivimos la profesión con mucho respeto. Me sorprendió todo. Pero ya está todo aclarado. Eso me dio mucha paz... La conversación que tuvimos con Romi fue espectacular”, afirmó Facundo Arana.