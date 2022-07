Luz firmó su contrato con Sony y habló de "La Voz"

09/07/2022 - 21:59 Pura Vida

El reality "La Voz Argentina" está cada vez más cerca de empezar con la etapa de las Batallas, instancia en la que cada uno de los 28 integrantes, de los cuatro teams buscarán lucirse para poder seguir avanzando en el certamen de Telefé. Y si hay alguien que hizo camino en el reality fue Luz Gaggi, la joven que llegó a la final de la mano de Mau y Ricky, y que si bien recibió consejos de ellos luego del programa, reconoció que "cada uno tiene que hacerse responsable de su carrera". Ella acaba de firmar su primer contrato con Sony Music para dar continuidad a su carrera profesional.

"Yo cuando terminé, recibí consejos y apoyos de Mau y Ricky, ellos me acompañaron mucho, ahora compartí lo de Sony y me ayudaron a darle manija. Pero también hay que saber que cada uno tiene responsabilidad de su carrera", dijo en el ciclo radial "Por si las moscas".

Y agregó sobre los participantes: "Yo les diría que no se hagan la cabeza por lo que digan, por lo que reciban en las redes, lo que más aporta es el corazón y el amor que te van a dar todos y levantar bien la frente y llevar el arte a cruzar la pasarela al escenario".

Después recordó sobre otro de los jurados: "Lali tiene una calidad de persona enorme y apoya mucho a los artistas nuevos"; y celebró haberse llevado "muchos amigos increíbles, que me apoyaron un montón y de verdad existió una familia ahí adentro".

Acerca de la posibilidad que surgió con Sony Music, contó: "Hace un par de días firmamos, así que estoy muy feliz la verdad, todavía no caigo. Cuando el programa terminó, me quedó el cimbronazo de la energía hasta el día de hoy. Estuvimos en el Movistar Arena y de ahí fuimos directo a la sala de grabación. Recién en enero empecé a ver cómo me encaminaba. Pero la exposición es algo que aparece muy rápido y no deja tiempo a analizar bien todo lo que pasó, es importante buscar el rumbo".

En una de las últimas emisiones, Mau y Ricky recordaron el recorrido que hizo Luz Gaggi en "La Voz", donde poco a poco fue entregando todo el potencial de su voz. La joven había llegado a la música como una segunda opción de vida, luego de que un accidente cortara sus sueños de bailarina.