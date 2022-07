A Ana Katz le atraen las preguntas sin respuesta

09/07/2022 - 22:02 Pura Vida

La realizadora, guionista y actriz Ana Katz, directora de "Supernova", nueva serie de comedia dramática de Amazon Prime Video y El Nueve que retrata un momento crucial de tres personajes en el difícil umbral de los treinta, afirmó que le atrajo el proyecto porque le permitía trabajar puntos "vinculados al cuerpo, a la sensibilidad, a las distintas edades y las exigencias que impone una sociedad como la que vivimos hoy".

"Lo que más me atrae de un proyecto es que contenga una pregunta que no sé responder", explicó en charla con Télam la realizadora de "El perro que no calla" (2021) y "Sueño Florianópolis" (2018), entre más títulos.

Producida por Kapow y Grupo Octubre, escrita por Katz junto con su hermano Daniel y compuesta por cuatro episodios de media hora -que además de estar disponibles en la plataforma de streaming se verán semanalmente por TV de aire, los viernes a las 22 por El Nueve-, la idea original de la serie fue de una de sus protagonistas, Johanna Chiefo.

Ella es Nicolasa, quien junto a sus amigos June (Ruggero Pasquarelli) y Mimí (Carolina Kopelioff) hacen frente a los mandatos sociales, a sus propios deseos y frustraciones mientras intentan sobrevivir en la gran ciudad.

Como una supernova, el trío protagónico vive en permanente explosión, y la onda expansiva afecta a familiares, amantes y amistades, entre los que se encuentran figuras como Inés Estévez, Marina Bellati, Luis Ziembrowski y Diego Cremonesi.

"La idea era una ficción que espeje el vivir en esta realidad latinoamericana. Por eso la idea es que también los personajes del padre de Nicolasa (Ziembrowski) o de la madre de June o de también la madre de Mimí (Nancy Dupláa), se espejan en los hijos y tienen situaciones también complejas. La serie se enfoca en una generación de treinta y pico, y le da su protagonismo, pero más allá de eso es el puntapié de una sensación que tiene que ver con una realidad de esta actualidad, y con que realmente no es fácil llegar a fin de mes pagando un alquiler, realmente no es fácil lograr trabajar o buscar un espacio, no es nada fácil tampoco el mundo afectivo. Y me gustaba poder desde un contexto cálido, porque siempre hay un lazo afectivo entre ellos, explorar esa problemática que también tiene de protagonistas a las familias" explicó Katz.