María Del Carmen Félix: "Me gusta desfasarme de mi imagen física"

09/07/2022 - 22:10 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami. De la Redacción de EL LIBERAL.

María del Carmen Félix, prestigiosa actriz mexicana, no es de las que se queda en su zona de confort a lo hora de componer un personaje. Rompe moldes permanentemente. Quien repase su vasta y prolífica trayectoria observará la diversidad en sus creaciones, a punto tal de transformarse totalmente y hacer que su inconmensurable belleza física desaparezca.

"Yo me considero una actriz que me gusta mucho desfasarme de mi imagen física cuando el personaje me lo pide, transformarme", le dijo a EL LIBERAL la sobrina nieta de María Félix, ícono del cine mexicano.

María del Carmen fue Señorita Sonora, en el Estado de México donde nació. Se ´puso en la piel de una narco ejecutiva en la serie "El Desconocido". Fue Ana Mercedes Calichio, "La Puma", temida líder de "La Mara Salvatrucha", en la narco serie "Enemigo íntimo". Fue Leticia Cabral en "La Doña" y hasta personificó a su célebre tía-abuela María Félix en "Druck History". Ahora, es el coronel Amalio Samán, primer transgénero de la Revolución Mexicana de 1910, en la exitosa serie "Malverde: El Santo Patrón".

-¿En qué momento de su vida la encuentra el éxito de "Malverde: El Santo Patrono?

Me encuentra en un momento muy afortunado. A nivel personal, me estrené como mamá el pasado 28 de abril. Entonces, recibir la noticia de que a "Malverde" le está yendo muy bien, junto con mis primeros dos meses de maternidad, lo he combinado muy bien y ha sido una experiencia que me ha venido a abrir puertas de sensibilidad y he podido compartir el gozo de sentirme plena y realizada en este personaje que recién interpreté como fue el coronel Amalio Samán, en "Malverde". Un personaje complejo.

-¿Cuán demandante ha sido caracterizarlo al coronel Amalio Samán?

Yo me considero una actriz que me gusta mucho desfasarme de mi imagen física cuando el personaje me lo pide, transformarme. Tú mencionabas a la "Puma". A partir de ahí tuve la oportunidad de que tanto los productores como los directores de casting y los directores de escena me vieran que yo podía tener un rango amplio de interpretar y de caracterizar. Debo decir que no es algo tan fácil de transitar para muchas compañeras actrices quizás porque tiene que ver, primero, con aceptar que tu fisicalidad tiene que cambiar; o sea, que le vas a prestar cuerpo, tu voz, tu cabellera. Más allá de tu campo emocional evidentemente, pero sobre todo, la cuestión de la imagen y Amalio, que como bien sabemos fue el primer hombre-mujer, pero para honrar su memoria vamos a decir el primer hombre transgénero que en plena época de la Revolución Mexicana de 1910, decide vivir la vida. Está basado en un hecho real. En la serie se llama Amalio Samán, pero su nombre real fue Amelio Robles y vivió hasta los 90 años. Tiene una habilidad muy grande para las armas y los caballos. Luchó junto con Pancho Villa. Por su propia inclinación hacia el universo más masculino, esta mujer decide cambiar su presencia a hombre.

-¿Qué es lo que hizo para acercarse a la realidad del personaje?

Tomé clases de equitación. Tuve un gran entrenamiento para andar a caballo porque esta mujer era una gran jinete. También tomé clases en manejo de armas. Al cabello me lo cortaron como si fuera un hombre de la época. En este personaje en particular estuve todo el tiempo vendada de mi busto porque el personaje tiene una revelación de la historia como es la relación amorosa con la China Navajas. Quería lograr que se viera toda su parte masculina, pero también donde podía quebrarse hacia su lado femenino, hacia su lado donde se enamora de una manera tan profunda que ahí pierde, como todos perdemos a veces en el amor, las fuerzas de contener su masculinidad y termina diciéndole a este personaje (el de la China Navajas): "Estoy perdidamente enamorado/da de ti y quiero mostrarme todo tal cual soy". Esa parte me encanta porque una mujer que se atreve a vivir eso, en esa época, una historia de amor de esa dimensión me parece una precursora de lo que ahora llamamos una lucha por los derechos de igualdad en cuanto a preferencias sexuales y de identidad de género. A mí me encantan esos personajes que vienen a romper como la historia de su tiempo. Entonces, me preparé mucho en ese universo, en cómo encontrar lo más masculino en mí, pero al mismo tiempo dejarme fragilizar en mi feminidad lo más profundamente posible,

-"La Puma" se rompe frente a su madre y Amalio Samán por amor a la China. ¿Qué otras sensaciones le ha provocado a usted poder interpretar a un personaje de la vida real con esta profundidad en la historia?

Hay una gran responsabilidad muy grande cuando uno encarna a un personaje que sí existió. Yo les decía a los directores que yo quiero, de alguna manera, aunque sean pocos los momentos, poder retratar lo más cercano como fue el coronel en la vida real de México de 1910. Entonces, me fui con una historiadora de México que dedicó su tesis a la vida y obra del coronel Amelio Robles. La historia de este personaje da para hacer una serie de él mismo porque es una vida muy interesante, muy compleja, con muchos puntos para desmenuzar y sacar mucho material emotivo y de política y socialmente trae una revolución como la revolución que él viene luchando por el México que él quiere lograr. Es un gran caudillo de la Revolución. Tiene mucho que ver con los personajes más importantes de la historia de México. Más allá del contexto socio –político y revolucionario en el que vivió, yo me preparé más en la parte emocional. El punto central en la ficción es la relación con la China. Con la China tiene la mayor revelación. Una de las escenas más importantes que van a ver, precisamente habla de eso. El coronel dice: "Sí, me tuve que vestir de hombre para poder luchar por el país que yo quiero porque tengo mis ideales, pero eso no impide que yo te amé con todo lo que yo te puedo amar". Es un hombre que se debate entre su fin patriótico, su ideal cívico y moral, y su fuerza y debilidad ante el amor. Me encanta ese parte aguas en que se mueve el personaje.