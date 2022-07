Obra notable del británico Alex Garland

09/07/2022 - 22:21 Pura Vida

Una película que lleve por título “Hombres” y esté protagonizada por una mujer prácticamente induce a una lectura desde una perspectiva de género. La visión de esta nueva realización de Alex Garland lo confirma. Hay que decir también que los antecedentes de este realizador británico, quien está desarrollando una filmografía notable dentro de la ciencia ficción y el thriller, muestran que dicha perspectiva es recurrente en sus tramas. Recordemos “Ex_machina” (2014), “Annihilation” (2018) y la serie “Devs” (20230), piezas que, además de ser poderosos espectáculos, son muy ricas en connotaciones filosóficas y aun metafísicas.

Recientemente comentamos “Watcher” (2022), de Chloe Okuno, con la cual “Men” claramente está hermanada, en el sentido de exponer el miedo de la mujer en un mundo hecho a medida del varón, a quien se le asignó tradicionalmente el rol de cazador que tiene a su disposición las presas que desee. Así como la Julia de “Watcher” sufre la amenaza de un vecino que la espía y la ronda, Harper en “Men” se instala en una casa campestre para huir de una experiencia traumática con su pareja posesiva y manipuladora, y termina metiéndose en una especie de círculo infernal donde la amenaza machista se multiplica.

Un infierno femenino

Y no es casual que podamos describir la aventura de la protagonista (buena labor de Jessie Buckley) con una frase que alude al infierno dantesco; en efecto, “Men” tiene mucho de alegórico y los símbolos están diseminados por doquier: el manzano, el fruto prohibido, un Adán que deambula por ahí y otros, que se suman a la noción de culpa, una iglesia cristiana, un sacerdote, componentes de una cadena de significación de referente muy obvio.

El hecho de que muchos personajes masculinos sean interpretados por un mismo actor (Rory Kinnear) desnuda el carácter ficticio de esta obra y, en consecuencia, invita a no ser leída como una narración realista. Esa particular elección de elenco no deja, además, de tener cierto humor irónico que no se veía en las obras anteriores de Garland; pero más allá de su riesgo (pues puede parecer un simple chiste que provoca distanciamiento y quita potencia a la propuesta), es sin dudas una declaración contundente y sin concesiones de que un hombre es todos los hombres, postulado que está lejos del metafísico borgeano Varias veces comentamos en esta columna que lo alegórico suele ser una rémora para el efecto de temor buscado por un relato de terror; si lo narrado deja de percibirse como cercano a nuestra realidad, si nuestra mirada se vuelve más intelectual que visceral, difícilmente podamos sentir miedo. No obstante, Garland es un narrador de destreza ya probada, que puede afrontar ese peligro. La breve introducción, enigmática, desconcertante, es un fuerte aperitivo para involucrarnos con la trama; el acto principal, cuando Harper se instala en la casa, vaga por los alrededores naturales y se cruza con lugareños, se desarrolla con una tensión creciente, pesadillesca, mientras se van completando datos, cuya ausencia hacía a la intriga inicial.

Alegoría oscura En el acto final y clímax, el relato se vuelca abiertamente a lo alegórico, pero el director (autor también del guion) neutraliza la intelectualización del asunto con una sucesión de imágenes deslumbrantes, en su diseño de FX, y apabullantes, en la carga sugerente. El renacer infinito de ese hombre fracturado puede traducirse en un descorazonador pesimismo. Dicho sea de paso, el androginismo evocado por esas imágenes finales y su vinculación con la naturaleza como fuente materna parecen sacadas de algunos cuentos de la santiagueña Diana Belástegui.

Entre los cuidados rubros técnicos, hay que destacar que Garland ha contado otra vez con la colaboración de Geoff Barrow y Ben Salisbury, autores de una partitura de gran belleza y emotividad, adjetivos con los que puede tranquilamente calificarse esta obra de un director que siempre merece ser tenido en cuenta.