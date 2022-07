Gabriel Coronel decidió retomar su carrera

11/07/2022 - 20:31 Pura Vida

Originario de Venezuela, Gabriel Coronel ha forjado una exitosa carrera explotando dos de sus pasiones, la música y la actuación, ambas lo han colocado en la preferencia de grandes públicos y ante disyuntivas profesionales de las que ha salido airoso, con muchas lecciones aprendidas.

Esto nos lo reveló la entrevista que le realizó la actriz, empresaria y presentadora española Mar Saura, todo durante el streaming de Charlas increíbles, transmitido a través de la cuenta de @gnpseguros en Instagram.

Aquí un resumen de las pinceladas más llamativas de esta plática. Gracias a que se formó en el conservatorio de música su estado natal, Lara, en Venezuela, Gabriel Coronel tuvo la fortuna de poder dar salida a sus inquietudes artísticas desde muy corta edad.

Así, en 2012 obtuvo su primera oportunidad para saltar a la pantalla grande actuando en las telenovelas Somos tú y yo y Somos tú y yo, un nuevo día, trabajo que le permitió saltar hacia la proyección internacional a través de la serie Relaciones Peligrosas de Telemundo.

Tan solo un año después, en 2013, la vida le permitió dar rienda suelta a su lado musical por medio del estreno de su sencillo debut, Desnudo, tras lo cual recibiría numerosos ofrecimientos para participar en numerosos proyectos, reality shows y series televisivas, entre las que destacan El Señor de los Cielos. Sin embargo, después de tan veloz crecimiento, Gabriel Coronel decidió hacer una pausa en su vida y alejarse momentáneamente de los reflectores. Al respecto, Mar Saura lo cuestionó. “Sobre esos dos años y medio de break, ¿cómo llegaste a eso? ¿Por qué decidiste hacerlo? “Seré muy sincero ûcontestó Coronelû, ocurrió en mi momento de mayor fama, cuando estaba yo rodeado de más gente. Sin embargo, a pesar de eso, dejé de ser quien yo era. Me alejé de mi familia, me alejé de mis amigos, y entonces fue cuando decidí retirarme para comenzar un camino personal”, aseguró con franqueza.





Lo que ganó

Afortunadamente para todos sus seguidores, Gabriel Coronel ha retomado su trabajo desde hace un año y reconectado con quien asegura ser. Así, la siguiente pregunta de la celebrity española giró en torno del aprendizaje obtenido- “Al terminar ese período, ¿qué podrías sentir que has ganado?”, a lo cual el venezolano contestó convencido: “He ganado algo muy bonito, y es la alegría, la alegría de vivir. También he aprendido que debemos ser humanos, y siempre dar el ejemplo. Debemos ser los primeros en decir- ‘¿Sabes qué? Me equivoqué, discúlpame’”.

“Elegir una de las actividades, música o actuación, es muy complicado ûaseveró Coronelû, pero sí te voy a decir un secreto- mi gran pasión es la música”. Para comprobarlo, durante un momento del live, Gabriel Coronel interpretó algunos fragmentos de canciones, emocionando tanto a Mar Saura como a su público.