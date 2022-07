Ismael quiere “bajar del pedestal al cantautor”

12/07/2022 - 21:24 Pura Vida

El cantante y compositor español Ismael Serrano, que se encuentra presentando en distintos escenarios de la Argentina su último disco “Seremos” en el marco de una gira en la que también celebra 25 años de trayectoria, reconoció que en este momento tiene la “intención de bajar del pedestal al cantautor solemne y circunspecto”.

“Después de la pandemia sentí que necesitaba escribir canciones que me conectaran con el mundo que había quedado congelado y, para eso, decidí ponerme delante del espejo y desmontar el tópico del cantautor”, reconoció Serrano a Télam.

Así es que en “Seremos”, el flamante álbum de estudio del cantante oriundo de Madrid, hay una canción que dice “No soy el cantautor que vino a arreglarte la vida”, otra donde una chica le dice al trovador “callate y baila” y hasta aquella donde se lo acusa de ser “cursi hasta para las dedicatorias”.





-¿Qué balance haces de estos 25 años de camino?

Me he encontrado con ellos. La pandemia de alguna manera nos robó dos años y, de repente, cuando estábamos empezando la gira me di cuenta que era un aniversario, una cifra muy redonda y el espectáculo que estoy haciendo habla un poco de esto: del lugar en el que estoy, que es un interrogante, porque yo también me hago esa pregunta sin tener respuesta. Estoy acercándome a los 50 y es un momento en el que te preguntas si has cumplido con las promesas que te hiciste hace 25 años, si has cumplido tus expectativas, si las canciones se cantan desde otro lugar como “Papá cuéntame otra vez”, que a los 20 la cantaba como un reproche a mis padres y ahora que tengo dos hijos me pregunto si he sido capaz de escribir un relato para ellos. Tengo claro que he conseguido muchas cosas, que he cumplido muchos sueños pero, así y todo, tengo la certeza de que siempre hay que seguir avanzando. Lo que sí, ahora me tomo menos en serio. Entendí que los músicos somos como niños asustados que nos subimos a los escenarios para aplacar las fieras que tenemos dentro y sentirnos queridos.





-¿El público también cambió?

La pandemia ha puesto sobre la mesa el valor terapéutico de la música. Los conciertos vía streaming se convirtieron en un espacio de encuentro que te hacían sentir que recuperabas cierta normalidad. Hoy creo que hay un trauma soterrado de lo que no somos muy conscientes, y que se nota en una cierta fragilidad en la gente, que no siempre se expresa en el mejor de los sentidos.