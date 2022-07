Destino San Javier trae “Amanece” a Las Termas

13/07/2022 - 20:36 Pura Vida

Destino San Javier forjó un estilo que arrancó con "Identidad", siguió con "Destino" y se afianzó con "Amanece", el disco que Franco Favini y los hermanos Bruno y Paolo Ragone llevan por todo el país.

Con "Amanece" llegarán mañana a Las Termas de Río Hondo. Antes, Bruno Ragone, habló con EL LIBERAL.





¿En qué momento de sus vidas los encuentra esta gira nacional?

Nos encuentra en un momento de afianzarnos. Estamos muy contentos con lo que ha resultado el segundo disco "Instinto", y este tercer disco lo superó ampliamente no solo por las participaciones sino por lo que está representando para la gente. Fue un disco que creamos en la pandemia. Después de venir de la pandemia, por eso se llama "Amanece", un nombre que se lo puso la gente porque es un "nuevo comenzar". Creo que estamos en ese momento de empezar de nuevo. Recuerdo que decíamos "estábamos tan bien hasta que llegó la pandemia, no sé si volveremos a estar así"; y ahora tomamos envión y pasamos por adelante.





¿Cuál es el repertorio que están presentando en esta oportunidad?

Es un repertorio especial que generamos para cada lugar. Cantar en Santiago del Estero no es lo mismo que cantar en Chubut. Nosotros nos identificamos con la gente, y con el repertorio que le gusta más a la gente y adecuamos el show a eso, que además es totalmente diferente a lo que hacemos en los festivales.





¿Cómo se logra un equilibrio entre lo tradicional y lo moderno como lo acentúan en "Amanece"?

Es un poco la historia de nuestras vidas. Nosotros nos criamos escuchando lo tradicional de nuestros padres y siempre les decíamos "cambien esto", "hagan esto", porque obviamente uno tiene una formación y va escuchando, en paralelo, otra música. Entonces nos fuimos criando con esa música más moderna, y nos agarramos un poquito de lo que hacían nuestros padres y hacemos también nuestra propuesta. Eso genera que sea esa combinación y conjunción que a nosotros nos encanta. Nos gusta mucho reversionar canciones como fue la de Julio Iglesias, "Lo mejor de tu vida", donde hicimos una versión totalmente nueva de algo clásico. Eso creo que es la característica nata de Destino San Javier.





¿Qué significa para ustedes que el título del nuevo trabajo haya provenido de sus fans?

Eso fue bárbaro. Porque de la pandemia no nos quedó otra cosa que el contacto con la gente desde las redes. Entonces éramos muy adictos a estar ahí en contacto con nuestro publico que había quedado en espera de volver a vernos. Con ese ánimo de hacerlos participar dijimos "elijan ustedes el nombre"; obviamente que les dimos una premisa para que la idea girara en torno a un nuevo empezar. Y nos gustó "Amanece", porque era el que más nos identificaba.





¿Consideras que "Amanece" marca un quiebre en la producción de Destino?

Sí, yo creo que es un quiebre en lo espiritual porque nosotros no cantábamos canciones como "No te rindas". No cantábamos canciones como "Canta conmigo", entonces creo que este álbum tiene un quiebre y otro mensaje para dar, que obviamente estamos influenciados por lo que venía pasando en el país y en el mundo. Pero en cuanto al sonido y a lo artístico, creo que "Instinto" y "Amanece" se despegan del primero. Son dos discos muy distintos, e incluso del segundo al tercero hay un avance también en el sonido y en la forma de trabajarlo. Nosotros queríamos ir avanzando en cosas técnicas que sabíamos que iban a dar un buen resultado.