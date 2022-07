Richi revela el universo de Arias en “Fantarias”

13/07/2022 - 20:46 Pura Vida

El universo teatral representado en las comedias musicales del reconocido director Alfredo Arias confluye en un nuevo documental realizado por la actriz Romina Richi, titulado “Fantarias”, que registra el proceso creativo, los ensayos y el estreno en Francia de “El Tigre”, y que luego de presentarse el año pasado en el Bafici se estrenará en la Argentina.

Oriundo de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada (Lanús), Arias se inició en el arte a partir de los happenings y performances del trascendental Instituto Di Tella y se instaló en París en 1969, donde forjó una exitosa carrera desde su particular dramaturgia. En “Fantarias”, Richi se cargó la cámara y casi la totalidad de los roles creativos y técnicos para seguir a Arias, quien aporta todo su carisma para protagonizar el largometraje junto al elenco de su obra.

Filmado en París con algunos pasajes en Buenos Aires, el largometraje registra desde el primer día de ensayos hasta la última función de “El Tigre”, narrado con la voz del propio Arias, que reflexiona sobre su trayectoria, su obra y la historia del teatro y el cine. En “El Tigre”, la acción gira alrededor de Holy, una travesti fanática del cine, que en la zona de Tigre celebra a las estrellas de la pantalla reencarnándolas en sus filmes memorables: esa noche se prepara para hacer revivir a Lana Turner en “Imitación a la vida”, pero esa ceremonia atrae el espíritu de la verdadera estrella, perseguida por su hija Lanita, que le ordena volver a su tumba.

“Estaba en París y lo conocí a Alfredo (Arias) por un amigo en común y fui a ver una obra que estaba haciendo, que se llamaba ‘Hermanas’ , con la que quedé muy apasionada, así que le pedí si me dejaba estar un poco en bambalinas y filmar algo”, contó Richi a Télam.

La actriz relató que con ese material hizo un cortometraje y Arias le contó que iba a hacer “El Tigre” y que esa obra hablaba del cine, de alguna manera. “Entonces, ahí se me ocurrió que podía ser un buen momento para hacer un largometraje. Le pedí permiso a Alfredo y lo fui pers iguiendo por toda Francia para que firmara la autorización. Aceptó”, dijo. Richi se organizó, filmó un poco en Buenos Aires y luego se instaló en París, donde asumió ella misma el rol de operadora de cámara en función de que “fuera todo más íntimo y que no hubiera mucha gente para no interrumpir o molestar” durante los ensayos y la producción de la obra.