Laura Novoa buscará darle luz a María Marta

Laura Novoa, que encarna a García Belsunce en "María Marta: el crimen del country", la serie que llega este domingo a la plataforma HBO Max y a la señal premium HBO basada en el caso que hace 20 años cautiva la atención de Argentina, explicó en charla con Télam que el proyecto le había dado "la oportunidad de darle luz a esa víctima que conocimos ya en la oscuridad".

"Nuestras novelas, nuestros actores, nuestras series, nuestras películas, nos hacen repensar. Son espacios de pensamiento, y también espacios de diversión por momentos, que se supone que se salen de lo cotidiano para elevarse", planteó la actriz, sobre la posibilidad de que la serie contribuya no solo a entretener sino también a reflexionar sobre el contexto que rodeó esta historia.

Basada en la historia real del crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002, la producción propone un viaje a la intimidad del caso y al periplo del viudo Carlos Carrascosa (interpretado por Jorge Marrale) y sus familiares, que se convirtieron en los personajes de una trama que resultó más jugosa y con más giros que la mejor novela policial.

Pese a que algunos nombres fueron cambiados por impedimentos legales (el fiscal Molina Pico es aquí Del Río, el vecino y posible asesino Pachelo es Centeno, y el nombre del country no Carmel, sino Querandíes) los hechos y personajes principales ofrecen un punto de inicio absolutamente reconocible.

En 20 años Marta García Belsunce fue siempre representada como un cadáver. ¿Era esta una oportunidad para contar quién fue María Marta en vida?

Sí, es una persona que empezó a ser famosa o conocida por mucha gente a partir de su muerte y no a partir de su vida. A mí me dio la oportunidad de darle luz a esa persona que conocimos ya en la oscuridad, ¿no? Fue tratar de aportarle luz y traté de ser muy respetuosa con los datos reales que pude recabar, que quizás con otros personajes uno no va a las fuentes reales.

¿Pudiste hablar con quienes la conocieron?

Sin dar nombres ni parentescos, conversé con gente que yo sentía que la quería mucho y que la conocía mucho. Creo que hay algo cuando uno trabaja y trabaja el personaje de esa manera, que aunque no lo requiera el guion ayuda, se ve por los poros, por la mirada del personaje.