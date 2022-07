LAS VOCES FEMENINAS COPAN LA FERIA ARTESANAL CON SU MÚSICA

14/07/2022 - 20:55 Pura Vida

La visibilización del talento femenino gana terreno. Por lo menos eso dejan ver las carteleras que aglutinan los nombres de quienes se presentarán en el escenario de la Feria Artesanal del parque Aguirre, donde hoy subirá al mediodía, Karen Yanet, y a la tarde-noche lo harán Lorena Moyano y Vero Cumbia. Así también el sábado será el turno de Mariela Carabajal, al mediodía, y durante la tarde-noche el de Sabrina "la Morocha de la Cumbia" y Las Mullieris; para el domingo, darle paso a Natalí Jugo, por la tarde.

Y en este contexto de talento femenino, la cantante Verónica Sardaña se animó a darle un nuevo giro a su carrera con el proyecto La Vero Cumbia, sobre el que conversó con EL LIBERAL.

"Hay camino por recorrer. Esto comenzó como una necesidad cuando durante el tiempo de encierro en la pandemia me planteé qué más podía hacer en mi carrera, que además de generar trabajo me haga bien porque a la hora de hacer música, mi búsqueda es ser genuina para que así el público lo sienta de verdad y sea una simbiosis de linda energía. Necesitaba alegría, todos, y en la cumbia encontré eso además de trabajo. Tengo la bendición y la suerte de trabajar de lo que me gusta, entonces aprovecho eso", señaló.

Hace poco leí que las personas somos como "Mamushkas", que vamos sacando distintas de adentro, hasta dar con esa que necesita salir a la superficie. ¿Sientes que algo de eso se relaciona con esta etapa de tu carrera artística?

Para mí la música representa libertad, y sí creo que es primordial en los artistas ir liberando, capaz, descubrirnos siempre para evolucionar y aprender. Lo de las mamushkas es un muy buen ejemplo. Me encantan los desafíos, siempre lo digo, "así me siento viva". La vida es muy corta como para cerrarnos en una sola cosa, ¿no?

¿Qué cosas has dejado en el camino y qué has necesitado abrazar para dar forma a tu propuesta musical?

Siempre dejamos mucho en el camino, prejuicios, tiempo, ideas... pero es parte. Así cuando algo se va, otras cosas aparecen, vamos liberando espacio...Me abrazo siempre a la pasión, a la locura linda de la bohemia, a las canciones nuevas y a nuevas experiencias musicales. Me abrazo a la libertad de componer, a la falta de miedo a la hora de decir. Me abrazo a mis afectos que son fundamentales.

¿Qué repertorio le vas a ofrecer al público hoy?

Nuestro repertorio es hermoso, hay cumbias clásicas y algunas versionadas, más adelante nos vamos a atrever a los temas propios, seguro...

¿Cómo viven los artistas de Santiago del Estero este tiempo festivo después de dos años sin eventos presenciales?

Vivir la música en este momento después de tanto sin vivirla por la pandemia, es como nacer de nuevo. Tenemos tanto por dar los artistas, que es una felicidad muy grande que viene con agradecimiento y humildad por tanto padecimiento, y por los que ya no están. Entonces los que estamos debemos vivir a pleno la música.

La Vero Cumbia está integrada por Marchelo Gómez (bajo), Edu Sánchez (teclados), Wally Morales (batería), Daniel Arévalo (guitarra), Nelson Trejo (güiro), Leán Ibarra (percusión), Augusto Carabajal (saxo y coros), Sergio Carabajal (trompeta y coros ), Brenda Brandán (bailarina), y Vero Sardaña.