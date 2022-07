MALNAZIDOS (2020 - 2022) Otra de zombis devorada por la rutina

17/07/2022 - 13:32 Pura Vida

La llamativa cuestión de las fechas se explica en que “Malnazidosen que “Malnazidos” (como si el título hubiera resultado una maldición) iba a estrenarse en el 2020, pero la pandemia de Covid-19 hizo que se postergara hasta el presente año. En el momento de su estreno, la crítica española fue demasiado generosa con esta realización de Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro. La película tiene un buen nivel de producción, se ve bien, hay efectos visuales competentes (que no salen de lo esperable); pero la trama y la narración son absolutamente rutinarias. Es cierto que lo propio de un género es la repetición; ahora bien, hay que tener mucha paciencia para volver a pasar por el esquema iniciación de epidemia zombi - héroes desconcertados - corridas - intentos fallidos de eliminar la amenaza - corridas - descubrimiento de que la cabeza es el lugar vulnerable - corridas (que a esta altura ya parecen inverosímiles) - mordidita sufrida por algunos de los héroes - sacrificio por los compañeros de aventura - héroes acorralados - fin de la amenaza - cabo suelto para dar pie a una secuela si el engendro anda bien en la taquilla.

A la repetición hay que sumarle un tono de comedia que no alcanza ni para esbozar una mueca, un intento (bueno en los papeles) de darle a esta trama un trasfondo histórico y volver a la guerra civil española (todo muy básico), ensayar de paso el mensaje moralizante de “deponer las diferencias ideológicas ante la adversidad / amenaza externa”, todo muy ingenuo y que, para el colmo, por el camino pierde lo elemental: el terror.

Entre los personajes, el único que tiene cierto encanto es el joven soldado Pablo Decruz, compuesto Manel Llunell Santander. El resto los integrantes del elenco parece que tenían la indicación gruñir, hacerse los recios (hasta las mujeres son aquí muy machas); una reciedumbre al fin y al cabo poco impresionante, pues se gritan, se insultan, se amenazan, pero todo queda ahí nomás, como pólvora mojada (ya que estamos en tema bélico). Es posible que esto se deba a que se quiso apuntar a un público más amplio, moderando la violencia extrema y reduciéndola a la fantasía del universo zombi.

El guion está basado en una novela de Manuel Martín Ferreras, “Noche de difuntos del 38”, título más apreciable que el oportunista “Malnazidos” que juega con las palabras, hace referencia obvia al nazismo (que ni aparece demasiado en la trama) y se suma a la moda de poner la Z en el nombre de una historia de muertos ambulantes. Hay un videojuego surgido de esta película, “Valley of the Dead: Malna- Zidos”. Si son aquellos espectadores a quienes no les importa ver lo mismo de siempre y les quedan ganas después de esta reseña, que lo disfruten.