LEO DAN Y SU AMOR INFINITO POR SANTIAGO

17/07/2022 - 20:30 Pura Vida

"Disfruten de la vida y sigamos mirando hacia adelante para continuar teniendo una provincia tan hermosa y pujante como es Santiago del Estero. Es hermoso ver todas las cosas bellas que suceden en mi provincia. Qué grato es ver cómo el santiagueño y los turistas que nos visitan sienten y viven nuestras tradiciones y participan de todo lo que hace en este tiempo de celebración por su 469° aniversario".

Quien se expresó de esta manera, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, es Leo Dan. El prestigioso cantautor nacido en Estación Atamisqui se emociona al hablar de su tierra amada y añorada. Su voz, por momento, se entrecorta. "Qué hermoso fue ver cómo los santiagueños y los visitantes participaron de la XX Marcha de los Bombos, la presencia de Los Pumas y el equipo de Escocia jugando un tremendo partidazo en el bellísimo Estadio Único 'Madre de Ciudades'. ¡Qué orgullo inmenso que siento por mi tierra!", resaltó Leopoldo Dante Tévez, su nombre real, en su diálogo con EL LIBERAL.

"Es difícil dejar de amar a un pueblo que me ha dado todo a cambio de nada, un pueblo en el que nací, que me ha dado las posibilidades de crecer, me ha dado las más bellas chacareras. Es imposible dejar de amar a mi pueblo que es mi fuente de inspiración y orgullo por verlo florecer permanentemente y con sus gobernantes siempre atentos al crecimiento de su pueblo. Queridos hermanos santiagueños, sigamos mirando hacia el futuro", enfatizó el autor de "Santiago querido" y "Ojos azules".

Precisamente, "Santiago querido" y "Ojos azules" cobran vigencia en estos tiempos de festejos. Tanto en Leo Dan como en miles de santiagueños dispersos por el mundo repican, con el corazón palpitante y el sueño eterno de volver a la tierra amada, aquella inolvidable estrofa de "Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado, todo lo más puro de mi corazón".

Y Leo, en su entrevista con EL LIBERAL, vuelve a esas sentidas palabras para evocar a su pago. "Yo pienso en Santiago queriendo volver", acota a lo que también destaca en su himno musical. Y agrega: "Cuanto más simple es la vida, mucho mejor. La simpleza, la sencillez y la grandiosidad de mi pueblo lo llevó en mi corazón, desde aquellos tiempo de mi niñez cuando, por ejemplo, a los 7 años, en mi Estación Atamisqui, me levantaba bien temprano para tomar mate y hacer los quehaceres de la casa. Y hoy, desde la lejanía, añoro a mi pago y celebro lo muy bien que le va, lo pujante que es y el futuro promisorio que tiene",

Y en "Ojos azules", una bella canción de amor que se revitalizó en las versiones que hicieron Amanda Miguel y ahora Los Palmeras y Valeria Lynch con Mariano Martínez, traza un paralelismo entre los "ojos azules" del ser amado con el color del cielo de Santiago. "Cómo te quiero, cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo, ojos azules como es el cielo de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero".

Leo sigue componiendo con Santiago como fuente de inspiración inagotable. En su entrevista con EL LIBERAL, adelantó que prepara una nueva canción dedicada a su tierra amada como también otra, en este caso en inglés, acerca de su momento actual junto a su familia.

"Sueño con volver a mi tierra. En cada canción, siempre, regreso al pago. Estoy feliz e inmensamente orgulloso de ser santiagueño. Gracias por todo lo que me has dado y me sigues dando. Agradezco a Dios haber nacido en esa tierra de gente noble, trabajadora. Allí es donde he vivido los momentos más hermosos de mi vida, donde está mi familia, mis raíces, mis sentimientos", consignó Leo Dan a EL LIBERAL.