Franco Ramírez regresará a Santiago para celebrar la vida

17/07/2022 - 20:35 Pura Vida

Franco Ramírez vuelve a Santiago para ofrecer no solamente lo mejor de su repertorio sino también para estrenar nuevas canciones que hablan del amor, el desamor, la oscuridad y la luz en la vida del consolidado cantautor radicado en Buenos Aires. Y el soñado regreso de Franco será este sábado 23 para presentarse en la Feria Artesanal del Parque Aguirre. Al día siguiente, estará en Manogasta en un homenaje a Alfredo Palumbo. "Lo tomo como una vuelta después de casi dos años que no íbamos a tocar. Cuando se abrieron un poco los escenarios tras la pandemia estuvimos, pero todo fue fugaz. Ahora, estaré con mi banda, para la gente en los festejos, ya cara a cara. Entones, me siento muy bien", le dijo a EL LIBERAL.

En cuanto a su concierto en Manogasta, resaltó: "Es hermoso porque voy a homenajear a Alfredo Palumbo, una persona clave en mi carrera, autor de "Pobrecito el Tupinami". Un escenario, en esa localidad, llevará el nombre de Alfredo".

-¿Qué repertorio vas a presentar en este regreso a Santiago?

Vamos a cantar canciones nuevas del disco que se viene. También, obviamente, vamos a cantar los temas que todos conocen. Estoy ansioso porque va a ser un show muy lindo, importante, en un lugar en el que la gente está festejando el cumpleaños de Santiago.

-Hablame de ese nuevo disco, de esas nuevas canciones.

Son canciones que, la mayoría, han nacido en pandemia. Esto no es novedoso, mucha gente ya lo ha hecho. Lo novedoso es que esas canciones hablan de un proceso personal mío en donde hay oscuridad y en donde hay luz. Las canciones van a transitar todo el proceso, desde el pozo profundo hasta la luz, al afuera, al respirar, a volver a ser uno, a vivir.

-¿Qué canciones reflejan esa oscuridad y esa luz a las que refieres?

"Lo que no fuimos", una canción que compusimos con Juan Soriano, grafica un momento bastante pesado. "Tus fantasmas", que compusimos con Rocío Navarro, se hablan de cosas no tan tristes, es como un análisis, ya como saliendo.

-¿Qué te llevó a exorcizar demonios y aceptar un camino de luz para seguir andando en la vida?

Ser sincero con lo que hago, dejar de hacernos los tontos con lo que sentimos y ponerle palabra o melodías a eso. Con esto no pretendo ser un ejemplo ni nada. Estoy lejos de sentirme así. Eso sincerarme lo va a tomar bien la gente, le va a llegar, se va a sentir identificada. Me gusta mucho compartir esa cosa humana.

-Cómo vives hoy después de haber expresado tus cosas en "Lo que no fuimos", en "Tus fantasmas" y en "dejar de hacernos los tontos con lo que sentimos"?

Es liberador. Te ayuda, te enseña. Y también entendiendo que son fases, un proceso que en cualquier momento vuelve y ya tienes otras herramientas. En fin, la vida misma. La vida no deja de enseñarte nunca.