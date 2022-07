Arap Bethke, un gran actor comprometido con el planeta

19/07/2022 - 20:22 Pura Vida

El actor ecológico comprometido con el planeta Arap Bethke se une como vocero de la organización internacional Oceana México quienes cumplen 4 años en la conservación y la biodiversidad de los océanos de México.

La misión de la organización internacional es proteger los recursos marinos y fomentar la pesca sustentable para afrontar la crisis climática. Trabajan junto a Bethke en una campaña estratégica, destinada a conseguir resultados tangibles que los ayuden a recuperar la salud y la biodiversidad de los océanos. Una iniciativa que destaca la necesidad de tomar medidas climáticas para garantizar que el océano pueda seguir siendo una fuente de vida y sustento para nuestro planeta, y nuestras comunidades.

"Mis mejores recuerdos son junto al mar… el mar es mi pasión. Pero además es una de las fuentes de vida más importantes del planeta. Así no vivas cerca del mar, todos dependemos del oxígeno que produce, del CO2 que captura, y de la variedad de alimentos que de ahí extraemos. Todo lo que consumimos de alguna manera viene del mar o de alguna manera termina en los océanos. La vida proviene de los océanos por lo tanto cuidar los océanos es cuidar la vida", señaló Arap.

Durante el año pasado, Arap fue uno de los líderes que movieron las conversaciones ambientales, una de las figuras que más que hablaron sobre sustentabilidad en las redes sociales. El actor ambientalista encabeza la lista del primer informe, de la empresa Neuronal, que revela quiénes fueron los personajes que impulsaron las conversaciones sobre medio ambiente en América Latina durante 2021.

Impecable trayectoria de Bethke

Bethke nacido en Kenia y criado en México, es conocido por su trabajo en las series y novelas como 'Mujer de Nadie' (2022), 'Buscando a Frida' (2021) 'La Usurpadora' (2019), 'La Piloto' (2017, 2018), 'Club de Cuervos' de Netflix (2015) y las películas 'Sin Origen" (2020), 'Guadalupe Reyes' (2019) y 'No se aceptan Devoluciones' (2013). Fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México, fundación de Al Gore.

También es portavoz de "The Climate Reality Project" uniéndose al Premio Nobel y ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore en la octava edición del evento "24 Hours of Reality broadcast, Protect Our Planet, Protect Ourselves" (24 horas de realidad: proteja a nuestro planeta, prote jase a nosotros mismos). Recientemente el Arap fue elegido entre "Los 100 Latinos más influyentes y comprometidos con la acción climática 2021".

Bethke es un actor de renombre internacional con una carrera muy exitosa con trabajos principalmente en México, América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos. Muchos de los proyectos en los que ha estado viajando por todo el mundo son, "Club de Cuervos" y "La Piloto", ambos disponibles actualmente en Netflix.