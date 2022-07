Jean Pierre Noher ''sana heridas'' con Simon Wiesenthal

20/07/2022 - 20:45 Pura Vida

El actor argentino Jean-Pierre Noher regresó después de 20 años al teatro off para interpretar a Simon Wiesenthal, un sobreviviente del Holocausto que dedicó su vida a buscar criminales nazis en la obra de Mario Diament "El cazador y el buen nazi", que se presenta los lunes a las 20.30 en un teatro de la ciudad de Buenos Aires.

La puesta se propone reconstruir un encuentro que hubo en Viena entre el llamado "cazador de nazis" y Albert Speer, quien fuera ministro de Armamentos de Hitler y que es interpretado por Ernesto Claudio.

Es que el 26 de agosto de 1942, los abuelos que nunca llegó a conocer estaban cautivos en un campo de concentración y entregaron a su hijo de 13 años a un cura que lo ayudó a escapar vestido de monaguillo. Dos días más tarde, el matrimonio sería deportado a Auschwitz y asesinado en una cámara de gas. Ese niño que salvó su vida casi de milagro, catorce años más tarde se convertiría en el padre de Jean Pierre Noher. "Sentí que la obra me la mandaron mis abuelos", destacó en una entrevista con Télam.

- ¿Cómo fue volver al teatro off después de tanto tiempo y con una temática tan potente?

Más allá de la obra, siento que estamos todos sensibles frente a la vida, que la sensación después de la pandemia es que "zafamos" pero la relación con la muerte es mucho más cercana que antes, eso se percibe. Por eso yo siento que tanto mi personaje como el público que nos viene a ver, todos somos, de alguna manera, sobrevivientes. Hubo momentos muy duros, yo perdí a mi vieja, a Agustín Alezzo, y quizás hacer esta obra es la forma que yo encontré de salir de la pandemia, empezando de nuevo, en el off. Además, yo quería hacerla con Ernesto porque estudiamos 8 años con Alezzo y nunca habíamos trabajado juntos. Siento que tengo que agradecer que, después de 40 años, tengo la posibilidad de elegir un poco qué quiero hacer de mi vida, no solo de mi trabajo. Y esta obra me conecta con todo eso y me está sanando entre comillas.

- ¿Qué devoluciones tuviste del público hasta ahora?

Que está bueno reflexionar. Creo que toda obra, por el hecho teatral en sí, ya es educadora, algo te deja siempre, pero en está claramente me doy cuenta que cumple un cometido de cierta sanación. En el sentido de ocuparse de la memoria por uno y los que vienen detrás. Yo creo que uno no está en la vida porque sí, sino para dejar algo.