El sobrino de Ricky Martin retiró la denuncia en su contra por violencia doméstica

21/07/2022 - 13:55 Pura Vida

La denuncia contra el cantante puertorriqueño Ricky Martin fue desestimada hoy a partir de la declaración judicial de su sobrino, en los tribunales de San Juan de Puerto Rico, quien retiró la acusación de violencia doméstica contra el músico, según informó el medio hollywoodense Variety.



“Tal como habíamos anticipado, la orden de protección temporal no fue prorrogada por la Corte. El denunciante confirmó al tribunal que su decisión de desestimar el asunto fue solo suya, sin ninguna influencia o presión externa, y confirmó que estaba satisfecho con su representación legal en el asunto”, señalaron los abogados del cantante a través de un comunicado.



“La solicitud provino del denunciante pidiendo que se desestimara el caso. Esto nunca fue nada más que un individuo con problemas que hace acusaciones falsas, sin absolutamente nada que las corrobore. Estamos contentos de que nuestro cliente vio que se hizo justicia y ahora puede seguir adelante con su vida y su carrera”, concluyeron los representantes legales.



Martin, quien a principios de mes recibió una orden de restricción en Puerto Rico y que a partir de hoy quedó sin efecto, compareció ante el tribunal de forma virtual para enfrentar las acusaciones de su sobrino de 21 años, quien afirmó haber mantenido una relación de siete meses con el compositor y ser víctima de acoso.



Las fuertes acusaciones del joven fueron rechazadas desde un primer momento por la defensa del artista, al calificarlas de "falsas y fabricadas", y había confiado en que la verdad saldría a la luz.



Así lo había reiterado el viernes pasado el letrado Martin Singer, del equipo de asesores legales del popular intérprete, cuando expresó: “Ricky Martin, por supuesto, nunca ha estado, y nunca estará involucrado en ningún tipo de relación sexual o romántica con su sobrino. La idea no solo es falsa, es repugnante. Todos esperamos que este hombre reciba la ayuda que necesita con tanta urgencia".



Ocurre que al momento de conocerse las acusaciones, otras personas del entorno de Ricky Martin habían contado que el joven sobrino padecía de problemas mentales.



Más allá de la resolución de este caso, el artista de 50 años aún enfrenta otros problemas legales con su ex representante Rebecca Druker, quien lo demanda por comisiones impagas.



El intérprete, quien se encuentra en Los Ángeles, donde filma la serie “Mrs. American Pie” para Apple TV+, se presentará este viernes y sábado junto con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl.