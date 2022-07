Oreiro traerá a Evita, a 70 años de su muerte

23/07/2022 - 21:32 Pura Vida

Natalia Oreiro adopta la desafiante tarea de interpretar a Eva Duarte, a quien caracteriza como “el personaje femenino definitivo de la historia argentina y latinoamericana”.

Será en “Santa Evita”, la próxima miniserie que adapta con un giro contemporáneo el best seller del periodista Tomás Eloy Martínez y que podrá verse en la plataforma Star+ desde este martes, al cumplirse 70 años del fallecimiento de la recordada actriz y dirigente peronista.

“Tuvieron que pasar muchos años para que me animara a interpretarla. Es la figura soñada que cualquier actriz querría hacer, pero en mi caso personal no me animaba, porque sentía que no tenía las herramientas como actriz o quizás como mujer para hacerlo”, admitió Oreiro a Télam de cara al lanzamiento de la tira.

Con una mi rada que tiende a la perspectiva de género en una era marcada por los feminismos, la adaptación de “Santa Evita” reconstruye la llegada de la protagonista a su inolvidable posición como dirigente trazando un paralelismo con el embalsamamiento de su cuerpo a cargo del médico español Pedro Ara (Francesc Orella) y su posterior secuestro en manos del gobierno de facto que derrocó al peronismo en 1955.

Así, la búsqueda de Perón (Darío Grandinetti) de inmortalizar a su esposa mediante ese polémico procedimiento médico se convirtió, durante 16 años, en un triste devenir para los restos de Evita.





-¿Cómo fue el proceso para dar vida a Evita?

A mí me resultó muy difícil, porque a medida que conocía más sobre ella, más me apasionaba su figura. Pero tenía que tener en cuenta que esto es una serie basada en una novela, no es la vida de Eva, sino una ficción que sí, cuenta sus momentos más importantes, desde su juventud como actriz, sus escasos años en la política argentina y su labor descollante, su enfermedad y su muerte, pero todo eso está atravesado por lo que sucede con su cadáver, y está contado desde la ficción.

Martínez decía que mucho de lo que él escribía, inventaba o reconstruía la gente lo tomaba como cierto, y lo que era cierto, se creía mentira. Y eso es un poco también lo que sucedió con su figura, la verdad y el mito, y eso es lo que el público también se va a preguntar, qué pasó con el verdadero cadáver de Eva. Entonces sí, yo debía dejar mi propia mirada.