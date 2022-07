Verónica Llinas: “Con humor se desacraliza”

23/07/2022 - 21:53 Pura Vida

“Es un gusto saludar a todos los santiagueños. Estoy muy contenta de ir para allá. No conozco Santiago del Estero. Hay muchas de las provincias de mi país que no conozco y esta gira es una oportunidad, aunque sea, para empezar a sentirles un poquito el gustito o el olorcito ya que de conocer no puedo hablar, pero estoy muy contenta”.

Quien se expresó de esta manera, en un zoom con EL LIBERAL, es la gran actriz argentina Verónica Llinás quien llegará a Santiago este jueves 28 para presentarse, con Soledad Silveyra, en el teatro 25 de Mayo, con “Dos locas de remate”.





-Dicen que el mundo de las relaciones es complejo e insondable, pero ¿qué pretenden revelar esas dos hermanas que se reencuentran luego de veinte años?

Si bien es insondable siempre el vínculo entre personas con la familia todavía es mucho más porque, dos personas que se juntaron por una casualidad o incluso por una amistad que terminó deshaciéndose, pero la familia no se deshace. Ahí siempre hay como un dolor muy grande cuando las cosas no van bien y muchas cosas intrincadas de rencores, que son atávicos, que no se sabe de dónde salen.

Todo eso se plasma en “Dos locas de remate”, pero de una manera como vista por un lente de ridiculez. Lo que hace la obra es que pone de manifiesto un montón de actitudes, de peleas, de recriminaciones, de situaciones que pueden pasar entre dos hermanas, pero las agranda, las agiganta en función de poder reírse y de reconocerse en algunas actitudes que si bien son ridículas viéndolas en el escenario muchas veces se repiten en la vida porque yo he tenido en mi familia y he visto familias en donde se dan situaciones casi hilarantes o ridículamente violentas o caprichosas.

Creo que un poco el plus de “Dos locas de remate” es que habla de eso, habla de algo que a todo el mundo le pasa, que a todo el mundo tiene algún dolor o algo medio anudado y que muchas veces, nos ha pasado con Solita (Silveyra), sirve para el desanude.





- ¿Todos estamos a un paso de la locura o logramos la cordura cuando no olvidamos a la familia?

Yo creo que parte de la salud mental es tener una red que a uno lo contenga. A veces, cuando es la familia, es maravilloso porque cuando no es la familia es doloroso. La familia debería ser esa red y, a veces, cuando eso no se da uno tiene que armárselo de otra manera.

La salud tiene que ver con no ser un persona aislada del mundo sino de tener lazos fuertes, de tener amistades, de poder disfrutar cosas simples como charlar, la alegría de un encuentro.

Eso hace a la salud. Yo creo que, igual, estamos todos un poco locos y mucho más de lo que mostramos. Cualquier familia, donde uno escarbe un poquito, van a haber algunas cositas medio locas. Creo que esas cosas medio locas es el ser humano.





-¿Cabe para “Dos locas de remate” la máxima de José Hernández, en el Martín Fierro, cuando dice “Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera?

Absolutamente. Eso es una sabiduría. Aunque no lo tomemos literal, los hermanos es figuradamente. Incluso, como actrices a nosotras podríamos decir que nos pasaría lo mismo. Cuando uno está con el otro, cuando no está trabajando con el otro, cuando no lo tiene en cuenta, cuando no lo oye sino que es un gran ego que está todo el tiempo pensando en uno y expresándose uno, lo que sucede es que lo devora el de afuera. Eso que se tiene que armar, esa célula poderosa no se arma y entonces se disgrega. En todos los órdenes es mucho más que literal esa frase de sabía. Pasa con todos, con los actores, con los políticos ímiren sino! Los hermanos de este país se matan entre sí y, bueno, es el fracaso asegurado.





-¿”Dos locas de remate” busca desmitificar el vínculo entre hermanos?

Puede ser que la palabra sea desmitificar porque este ente de ridiculez del que hablo tiene que ver con la desmitificación. Tiene que ver también con desmitificar ciertos resentimientos con respeto a los padres. También (la obra) tiene un poco de humor negro porque estas dos hermanas (Julia y Catalina) han tenido una madre espantosa, que también eso es divertido de la obra porque, en general, las madres son íla santa madre! íla buena madre! íla mama! ími mama! y de pronto, estas mujeres, tuvieron una madre egoísta, mala madre. Hasta en un momento hasta pueden reírse de la muerte de su madre. No por nada en los velorios, muchas veces, la gente se ríe, como una actitud vital y para contraponer la muerte está la risa.

La obra también aporta eso. En pandemia, que fue un momento espantoso, donde reinaba la muerte, para la gente poder reírse de eso era como catártico. Todo lo que se pueda ver con humor se desacraliza, se desmitifica un poco. A veces, a ciertos problemas, hay que faltarles un poco el respeto.





-¿Por ejemplo?

Por ejemplo a ciertas broncas, furias, resentimientos que a veces uno se toma muy en serio, muy profundo. A veces, uno, no duda de sus ataques de bronca, de sus resentimientos. No los pone en duda sino que los asumen. Y está bueno ponerlos en duda. Yo recuerdo que mi abuela y mi tía abuela se habían peleado y hace cuanto que no se hablaban. En un momento, yo le pregunté a mi abuela si por qué estaba peleada con mi tía abuela y me dijo que no se acordaba. Son esa cosa que uno asume que suceden. Y me parece que hay que tomar todo un poco con pinzas.









“Me parece que hay que tomar todo un poco con pinzas”

-Al principio, usted se refería al humor en la obra. ¿El humor sana, salva, redime, ayuda a superar dolores?

Absolutamente. Yo estoy convencida, y además lo he vivido en carne propia, de que la risa hace bien mental y físicamente porque genera movimientos internos, flujo de sangre, hormonas que se disparan. El humor es una capacidad que no todo el mundo la tiene y el que la tiene debe considerarse un bendecido porque el humor implica poder alejarse, de vez en cuando, emocionalmente de ciertas cosas y verlas más con la cabeza, ver más ese mecanismo de ridiculez que tienen las cosas y no estar tan comprometidos emocionalmente. Eso descansa. Si uno está todo el tiempo padeciendo por todo y dejándose doler por todo se enferma.









Para reír y reflexionar

Las actrices argentinas Soledad Silveyra Y Verónica Llinas juntas para hacer reír durante 80 minutos con la exitosa obra teatral “Dos locas de remate”. La historia narra el reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido y desopilante, donde tendrán que superar su pasado para poder tener un futuro, dando lugar a una disparatada tragicomedia que muestra el t rasfondo social de las complejas relaciones familiares.