Luisana Lopilato se despedirá de "Pipa"

24/07/2022 - 22:01 Pura Vida

La actriz Luisana Lopilato, protagonista de "Pipa", el filme que cierra la trilogía policial dirigida por Alejandro Montiel que comenzó en 2018 y se estrenará a nivel global el próximo miércoles en Netflix, destacó que "las plataformas dieron la posibilidad de que se pueda ver nuestro cine por todo el mundo".

"Argentina tiene una producción increíble, directores y autores que no tienen nada que envidiarle a ningún otro país, y las plataformas dieron la posibilidad de que eso se pueda ver en todo el mundo", destacó Lopilato a Télam respecto del estreno del filme basado en Manuela "Pipa" Pelari, un famoso personaje de las novelas de Florencia Etcheves.

Primero fue "Perdida", estrenada en salas de cine en 2018, donde Pipa se enfrentaba a la desaparición de su mejor amiga Cornelia Villalba durante el viaje de egresado en el sur argentino y 14 años después, cuando decide especializarse en casos de secuestro y trata de personas, intentará resolver el caso.

Pero, antes, en 2020 Netflix estrenó "La corazonada", una precuela donde se ve a Manuela dando sus primeros pasos como investigadora junto a Francisco Juanez (Joaquín Furriel), con quien deberán resolver el violento asesinato de una chica de 19 años.

Finalmente, en "Pipa", escrita por Mili Roque Pitt, Montiel y Etcheves, la protagonista vive aislada y alejada de su pasado en el norte argentino.

¿Con qué Pipa se encontrará el público?

Se van a encontrar con una Pipa más madura, que quiere dejar su historia trabajando en crímenes violentos después de haber visto tanta injusticia, tanta corrupción y de las cosas que fueron pasando en las primeras dos películas. Quiso cambiar de vida y se alejó de la ciudad, tiene un hijo, se dedicó a otra cosa hasta que hay un crimen en La Quebrada y su tía le pide ayuda sabiendo que ella tiene mucha experiencia y es la única que la puede ayudar.

¿Cómo fue la experiencia de interpretar y componer un mismo personaje a través del tiempo?

Mili y Alejandro tenían muy presente el tono que querían que tuviera Pipa, me marcaron mucho cómo querían que fuera, que hablara, que caminara y un poco me la terminé creyendo. Me cuesta dejarla, me encariñé con el personaje y me encantaría que vuelva.