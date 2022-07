Tini, los conflictos de De Paul y la crítica de Topa

25/07/2022 - 20:58 Pura Vida

El noviazgo con el futbolista Rodrigo De Paul le está trayendo algunos dolores de cabeza al entorno de Tini Stoessel, ya que nunca le vieron tan expuesta por un romance. Lo que sucede es que la confirmación de la flamante relación llegó en medio de una escandalosa separación del jugador de la Selección Argentina, con la modelo Camila Homs, quien es madre de sus dos pequeños hijos, Francesca, de 3 años, y Bautista, de 9 meses, y en una entrevista dio a entender que a ella no le cierran las fechas del inicio del romance de su expareja con la cantante.

Además, Camila exige una compensación económica por los años que dejó su carrera por acompañar al futbolista, que ascendería a 30 mil euros por mes, entre más.

La mediatización tanto de su noviazgo como de su separación, habría complicado la situación de De Paul ante las autoridades de la AFA, cuyo presidente, Chiqui Tapia, estaría barajando la posibilidad de que el futbolista no participe del Mundial de Qatar, si no soluciona antes sus problemas personales.

La familia de Tini ya no aguantaría los conflictos de Rodrigo, según lo señaló el periodista Juan Etchegoyen, en Mitre Live. "A la familia de Tini le llegó todo lo qué pasó entre Rodrigo, Camila y ahora también lo de Chiqui Tapia. Esto último habría desatado un malestar profundo...", dijo. Y agregó: "A la que menos le importa todo sería Tini, ella está sumamente enamorada de Rodrigo y ve todo con tranquilidad, pero a la familia de la cantante no le da lo mismo todo esto, no le gusta el quilombo".

Polémica con Topa

Pero no solo el romance la tiene a Tini Stoessel en el ojo de la tormenta. A ese panorama se sumaron las críticas de Diego Topa a la influencia que tienen sus canciones sobre los más chicos. Para el animador infantil, "no está buena" la imagen que transmiten algunos de los videoclips de la exVioletta.

"Está bien que las nenitas escuchen a Tini, pero los movimientos del baile y la forma de vestir, no es para una nena de 3 años", le dijo Carmen Barbieri en su programa "Mañanísima".

"Hay videos donde están bailando chicas o chicos, canciones de Tini, ¡que son espectaculares!, pero los más chicos se empiezan a vestir de una manera que no sé si está buena, muy sexualizados. No está bueno y lo noto", manifestó el animador.

Ante la polémica que generaron sus declaraciones, Topa, quien volvió al teatro junto a Muni, intentó bajar el tono de sus comentarios. En diálogo con Juan Etchegoyen, el animador infantil explicó: "Lo que yo dije es que la música está buenísima, de hecho yo escucho a Tini... El vestuario que suelen usar las artistas como ella, que todas las nenas quieren copiar...".

"Por ejemplo, a mi hija le re gusta Tini, pero no le pongo los videos porque los más chiquitos de 2, 3, 4 años tratan de imitar la ropa...".