Spotify estrena hoy una audioserie hecha en Argentina

La actriz Candela Vetrano, protagonista de "Número Oculto", un thriller psicológico en formato de audioserie dirigido por Peter Lanzani que se estrenará hoy por Spotify, resaltó el potencial de apostar al género en un formato que "no te da respiro y te propone dejar un rato el teléfono para conectar con la imaginación".

"Esa es una de las cosas interesantes de esta propuesta: tiene algo de soltar el celular un rato, que es algo que necesitamos todos, y hacer algo parecido a leer un libro; meterte en una historia que vas recreando a medida que la escuchás y cada uno se imagina una película distinta", se entusiasmó Vetrano, quien inició su camino con "Rincón de luz", "Floricienta" o "Casi ángeles".

De hecho, la propuesta llegó de la mano de Peter Lanzani ("El reino", "El Ángel", "4x4"), su compañero en "Casi ángeles" quien aceptó el desafío por lo "complejo y novedoso del formato": "Hacer cosas así de esta calidad suben la vara para los que vienen después".

En "Número Oculto", la primera apuesta sonora de K&S ("El reino", "El Ángel", "La odisea de los Giles"), Vetrano le pone la voz a Sofía, una talentosa joven escritora que tiene que llegar a tiempo a una importante cita.

Hasta que, mientras maneja en el auto, comienza a recibir llamadas telefónicas de un número oculto de una persona que sabe demasiado sobre ella y es capaz de predecir cosas que sucederán a continuación.





-¿Cómo surge el proyecto de "Número oculto"?





LANZANI: A mí me llega por K&S, la productora con la que hicimos este proyecto para Spotify; estuve en el armado de lo que queríamos contar con esta historia pero no en los guiones porque estaba trabajando en una película. Pero en la búsqueda apareció el nombre de Candela y en base a eso fuimos avanzando de a poco casilleros para tener esta pieza.





VETRANO: Hubo que acomodar la agenda, a mí me llegó por Peter la propuesta, que en un asado me dijo: "Hay algo que quiero hacer con vos" y me pareció atractiva la idea desde el primer momento porque no había escuchado nada parecido a esto.





-¿Cuál es su relación con el podcast como formato?





LANZANI: Un montón. Escucho podcasts de entrevistas, que me gustan mucho, algunos también de Estados Unidos, pero audio series como esta empecé a escuchar a partir de este proyecto y es una propuesta alucinante, una de las cosas que más me atrajo.