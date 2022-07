Rusherking salió al ruedo en solitario con “Olvídate”

27/07/2022 - 20:42 Pura Vida

El trapero santiagueño Rusherking presentó "Olvídate", su nueva canción y videoclip.

Con producción de su gran colaborador, Big One, Olvídate es una canción íntima, donde se manifiesta la gran conexión que existe entre el artista y el productor.

Dirigido por Agus Portela, el videoclip fue rodado en los imponentes paisajes de Bariloche, en la primera visita de Rusherking a la ciudad, a la que llegó en compañía de su novia, la actriz Eugenia la "China" Suárez, quien protagonizó cameos -siempre de espalda- en el video oficial del tema que ya es aplaudido por sus seguidores y sus colegas.

Luego de varias certificaciones de Oro y Platino, y de importantes colaboraciones con grandes nombres como Duki, Emilia y Tiago PZK, Rusherking presenta una canción en solitario y muy especial para él. "Olvídate" cuenta una historia de desamor, que el artista admite haber escrito con el corazón.

Sobre el proceso de composición Rusherking contó: "La canción la hicimos en una hora. Big One puso un instrumental y yo tiré un par de freestyles en el beat. Varios de ellos quedaron en la versión final de la canción".

"Tú sabes que yo te di todo mi corazón/Jugaste y me dejaste alone/ Y ahora que estoy con otra en la cama /Te enoja' y me llamas /Fue culpa tuya dejarme así /Y a todo el mundo le hablas de mí /Tu vida pasa en estar pendiente de lo que hago /En mis historias, en mi pasado /Fuiste la mala y quedé callado / Por eso quedé como el malo", dice una de las estrofas de la canción que sus fans interpretaron como una referencia a su relación anterior con la también cantante María Becerra, de la que se separó hace unos meses.

La canción también agrega: "Te queda bien lo de víctima / Pero por ti ya no siento ná / Tus lágrimas a mí me dan igual / Ya no te creo, así que / Olvídate".

El santiagueño está viviendo un momento de gran explosión mediática tanto por su carrera como por su noviazgo con la "China" Suárez, lo que generó algunos cuestionamientos por parte de su amigo el influencer El Demente, quien manifestó públicamente su malestar al ver a "Rusher" viajar con sus nuevas amistades a Disney.

Sin embargo, las diferencias parecen estar superadas, por cuanto el influencer le dio su apoyo al nuevo tema de Rusherking en Instagram. "Mi hermanito, el amor de mi vida, está de estreno con un temón. Vayan a escucharlo", expresó El Demente a través de sus stories. "Te amo, mi rey", le contestó el santiagueño junto al emoji de corazón.

Rusherking continúa llevando su música a los distintos rincones del país con sus presentaciones en vivo anunciadas para los próximos meses. Pero además, es contratado para shows privados. Precisamente sobre ese tema, la panelista Estefanía Berardi aportó en "Mañanísima", un dato que habla de la fama del trapero.

"Si lo querés contratar para tu cumpleaños... digan un número", desafió Berardi, y la conductora del ciclo, Carmen Barbieri, respondió: "1.500 dólares", a lo que Pampito, el otro panelista, arriesgó "10.000 dólares".

"El show privado de Rusherking cuesta 25.000 dólares", apuntó Estefanía Berardi y agregó: "El show dura una hora, hora y media. Pero se quedan sacándose fotos, no son tan estrictos".

Thomas Nicolás Tobar, más conocido por su nombre artístico, Rusherking, nació el 20 de Mayo de 2000 en Santiago del Estero.

A sus 15 años, comenzó en el mundo del freestyle, en competencias locales que le permitieron debutar frente a un público que, con su apoyo, lo llevo a integrarse vez más en el mundo de la música.

Luego de recorrer varias provincias gracias al freestyle, logró hacerse paso hasta Buenos Aires, donde encontró las herramientas para explotar al máximo su potencial.

Pasos firmes en la carrera de este joven artista han sido la clave para que el mundo finalmente conociera su talento y poco a poco abrirse paso entre los artistas más reconocidos de la escena urbana latina.

Hoy, Rusherking cuenta con millones de oyentes mensuales y un historial de producciones solistas y colaboraciones reconocidas por todos, que nos hacen vibrar y bailar con su musicalidad y ritmo.