El programa "Argentina 100%" propone contar a la provincia desde historias

30/07/2022 - 23:46 Pura Vida

La directora y guionista Victoria Chaya Miranda filmará hasta hoy en Santiago del Estero para "Argentina 100 %", un ciclo televisivo que conducirán Diego Brancatelli y Carolina Resch y que está definiendo lanzamiento.

-¿Qué es Argentina "100%"?

"Argentina 100%" es un programa que intenta contar a cada provincia desde su verdadera identidad. Lo que hacemos es, sin desmerecer las maravillas del paisaje y de las características particulares de cada provincia, contar historias de vida que de alguna manera relacionan a la región con quienes son sus protagonistas, quienes son las personas que hacen a esa provincia particular.

Buscamos historias de gente resiliente, que son particulares por su lucha, que son especiales por su deporte, que son especiales por la industria que llevan, por la fábrica que tienen. De alguna manera, eso convierte a cada programa en un objetivo muy grande que tengo como directora y como guionista que es recuperar el puente que construye la empatía. Los argentinos tenemos una tierra maravillosa, pero el gran problema es que no nos conocemos. De verdad, entre provincias no nos conocemos y este programa es la oportunidad de conocer historias de vida que también te hablan de cómo es vivir en esa provincia, de que desafíos atraviesan y también de que maravilloso puede ser vivir en cierta provincia. Ese es el sueño que empezamos a hacer con Carolina Resch (conductora y productora ejecutiva), Diego Brancatelli (conductor) y Santiago Capovila (productor ejecutivo). Vamos filmando por adelantado porque es mucho el trabajo de investigación, de pre producción de cada programa. Entonces, nos vamos adelantando por el sexto programa.

-En el caso de Santiago del Estero, ¿Qué historias estás desarrollando?

No encontramos con Luisa Paz (delegada nacional de Inadi en Santiago del Estero) y Rosina Baumann (bailarina, docente y directora de la Escuela de Danzas Folclóricas Argentinas y Latinoamericanas), con una chica que es corredora de karting, con el Estadio Único "Madre de Ciudades", con el Autódromo de Las Termas, con el patio del "Indio" Froilán, con la hija de Sixto Palavecino, con músicos y con la gente. Intentando representar eso que pasa en la calle santiagueña. Es un lugar de fiesta Santiago del Estero. Reflejar eso también está bueno. Estaremos en Las Termas. No es que desconocemos el paisaje sino que lo honramos, pero creemos que un programa de turismo no refleja la maravilla del paisaje.

-¿Cómo y quién ha concebido "Argentina 100 %"?

El productor ejecutivo me propone hacer este programa y yo le propongo esta idea, porque el guion es mío y la dirección también, de contar las provincias desde historias. A Santiago Capovila le dije que lo que le proponía es difícil, caro y puede salir mal. Eso hizo que pasaran cosas diferentes porque "Santi" confió en esa idea y estamos desarrollándola. Cada provincia nos enseña algo a nosotros y también conocemos a cada provincia desde adentro porque venimos producción ejecutiva, los conductores, yo que soy la guionista-directora y nuestro productor periodístico, Santiago Ortega, que está en Buenos Aires y que se queda de manera remota. El equipo técnico es local (Andrés Ramos y Exequiel Paoletti).