Brancatelli, fascinado con Santiago del Estero

31/07/2022 - 22:38 Pura Vida

Diego Brancatelli y Carolina Resch son los conductores de “Argentina 100 %”, ciclo televisivo que está definiendo lanzamiento.

Con la producción ejecutiva de Santiago Capovila y la dirección y guion de la cineasta Victoria Chaya Miranda, el equipo de producción grabó ayer en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

Antes de comenzara con el rodaje, Brancatelli habló con EL LIBERAL.





-¿Qué significa para vos conducir un programa que, a primera vista, tiene un sentido federal?

Totalmente un sentido federal. Correcto. Es una muy buena utilización o una muy buena descripción de lo que intenta reflejar el programa. La idea original, la que le da nacimiento a este proyecto es contar Argentina desde sus propios protagonistas, pero saliendo de Buenos Aires. Es ir a las provincias, hacer un trabajo de producción, de investigación, descubrir, detectar y después mostrar historias de vidas y contar Argentina desde sus protagonistas. Esa fue la idea y no que sea un programa turístico, que de eso ya hay un montón y que no está mal, pero lo nuestro es mucho más profundo. Nosotros queremos demostrar con imágenes lo que sostenemos con palabras, que Argentina es toda. Hay historias de vida muy sacrificada, de mucha lucha y una frase que nos dijo Alfredo Olmedo, de que la salida no tiene que ser Ezeiza sino que la salida es el interior del país. Lo estamos descubriendo. En cada provincia resaltamos las características, las cualidades, las virtudes.





-¿Qué encontraron en Santiago del Estero?

La palabra que más nos sintetiza es el asombro, es el descubrir Santiago del Estero. Para la gran mayoría de los argentinos que no conoce Santiago del Estero, tiene una imagen equivocada, errónea de lo que es la ciudad y la provincia. Y quienes hemos venido poco, ésta es la tercera vez que vengo a Santiago del Estero, cada vez que la descubro me l l evo una imagen linda y nueva, que en este caso, con el programa, queremos mostrar. No salgo de mi asombro por el desarrollo que tiene Santiago del Estero, del crecimiento, de lo moderno y de la cantidad de obras que hay. Realmente es una ciudad hermosa, mejor que muchas otras. Se nota que se va generando un contexto y un entorno de crecimiento.