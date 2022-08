Pauls recorre el pasado en “El campo luminoso”

01/08/2022 - 21:34 Pura Vida

El filme tiene como punto de partida la expedición sueca comandada por Gustav Emil Haeger, que fue filmada y que se convirtió en el filme documental “Los senderos indios del Río Pilcomayo”, estrenado en Suecia en 1950.

“Unos amigos me contaron sobre la existencia de una expedición sueca a Formosa”, contó Pauls a Télam, “ahí me dije, ‘si voy y filmo los lugares por donde fueron los suecos, probablemente haya una película’”.

Aquella expedición, formó parte de manera tardía de una serie de “descubrimientos” más propios del siglo XlX de hombres blancos en territorios relativamente inexplorados, en donde se mostraba formas de vida “vírgenes” del modo de vida occidental.

El realizador reflexiona sobre la memoria y su influencia en el presente. “Hace muchísimo tiempo que me agobia cómo se filma el pasado”, explica el realizador, “qué tipo de idea uno puede tener sobre cómo el pasado trabaja el cuerpo del presente, sin eso, a mí la película no me interesa”.





-“El campo luminoso” es un documental que trabaja sobre o t r o d o c u m e n t a l . ¿Cómo fue el armado del relato?

Vinculé dos o tres cuestiones y contacté a Anne Gustavsson, una antropóloga que es la persona que más sabe sobre esa expedición y que hizo su tesis sobre la película de esos años.

Con ella viajé por primer a vez a Formosa y me dio acceso al diario de viaje del jefe de la expedición, Emil Haeger, y también a un programa de radio que hizo el guía.

El diario es un manuscrito en sueco y estaba medio despedazado, así que me puse a recomponerlo, lo traduje al castellano para que me sirviera como una especie de columna vertebral de la película, con las geografías y el recorrido de la expedición.