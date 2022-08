El actor que se popularizó como “Merlí” resaltó el talento de Oreiro

02/08/2022 - 20:31 Pura Vida

La serie “Santa Evita”, basada en el bestseller del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, está dando la vuelta al mundo a través de la plataforma Star+, donde se puede ver a Natalia Oreiro asumiendo el papel de la “Abanderada de los humildes” en una historia que invita a recorrer el derrotero que siguió el cadáver de la ex Primera Dama de la Nación.

Como suele suceder con las biografías de los ídolos, la ficción sobre lo que sucedió con el cuerpo de Eva Perón cosechó halagos y críticas.

En ese contexto, el actor español Francesc Orella, que ganó popularidad por su papel en la serie de Netflix, “Merlí”, y que acompaña a la actriz uruguaya interpretando al Doctor Ara, remarcó: “El trabajo de los actores queda librado a que cada público sea un crítico. Natalia era muy consciente del reto profesional que tenía, y a lo largo de los capítulos se verá que se lo ha tomado de forma muy seria y muy dedicada y con sutilezas muy interesantes. Creo que ha tenido un resultado fantástico”.

En diálogo radial con el programa “Por si las moscas”, Orella reflexionó sobre movimiento político al que está unida para siempre la imagen de Eva: “Me siento incapaz de explicar el peronismo porque es un movimiento muy complejo, dentro de si tiene muchos colores y no se lo puede comparar con nada en España. En España no ha habido un movimiento político con esas magnitudes, hablar de peronismo no puede limitarse a un partido político”, dijo.

Por otra parte contó cómo trabajó sobre su personaje: el profesional encargado de embalsamar el cuerpo de Eva Duarte de Perón: “Parece como que hay un plus de responsabilidad cuando interpretamos personas reales. En el caso del doctor Ara no era conocido en España, lo era en Argentina, porque era catedrático de la Universidad de Córdoba. Yo, la máxima información que tenía sobre él, era su libro, los documentales y las historias en relación a Eva”.

En cuanto al posicionamiento ideológico del personaje que compuso, dijo que “el doctor Ara nunca se pronunció como peronista o antiperonista, pero conoció a Eva y a Juan Domingo y en sus comentarios estaba fascinado por ella, por ellos, por su recorrido político y su adelantamiento en términos políticos”.