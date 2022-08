VIDEO | Del subte a “Canta Conmigo Ahora”: el santiagueño Samy Álvarez, toda una revelación

03/08/2022 - 00:15 Pura Vida

“Estamos acá con Tinelli, yo no lo puedo creer. Soy Samuel, Samy Álvarez. La gente del subte me conoce así. En el 2002 me vine de Santiago del Estero. Ya hace 20 años que estoy acá, vine a buscar un sueño, vine a cantar, nunca se me dio porque evidentemente no estaba preparado. Vine acá a buscar mi sueño. ¿Será la hora de la cosecha? No sé, Dios dirá”, se preguntó Samy Álvarez antes de presentarse en Canta conmigo ahora.

“El artista tiene 33 años y antes de cantar dijo: “Lo que importa es que hoy venga a traerles un mensaje de esperanza principalmente. Que la gente sepa que si yo, después de 20 años, hoy estoy acá, no sé lo que puede pasar después, pero tienen que tener la esperanza y la fe que con perseverancia se puede, se puede llegar acá y se puede llegar mucho más lejos. Un mensaje de esperanza, de amor, y de paz para todo el mundo”, dijo y cantó El amor es más fuerte.

“Primero felicitarte, tenés una energía, más allá de lo que diga la gente que sabe en la parte musical, tenías una energía, un movimiento escénico, una cosa de mucha sensibilidad, de mucha fortaleza, y una persona absolutamente sensible y compenetrada con lo que estaba haciendo, y que estaba sintiendo desde adentro del coure, del alma”, le dijo Tinelli cuando el participante terminó su performance.

El joven logró 89 puntos y quedó entre los números más altos de la noche.