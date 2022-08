Aguirre reveló romance con un joven, ¿trapero?

04/08/2022 - 02:26 Pura Vida

La exvedette Adriana Aguirre nunca le esquivó a la alta exposición mientras estuvo en pareja con Ricardo García, de quien se separó hace tiempo. Lo cierto es que desde aquel final, Adriana no oficializó ninguna pareja, hasta su visita al programa "La Tarde del Nueve", donde reveló un incipiente romance con un joven de 25 años, que por lo detalles que dio podría tratarse del trapero Paco Amoroso.

"Se llama Francisco, le dicen Paco. Yo le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru", comenzó diciendo ante la insistencia de los conductores del ciclo para que contara quién estaba llamando a su celular. Y agregó: "Es jovencito, es mucho más chico que yo....tiene 25 años ¡Si lo hacemos, vamos a hacerlo bien! Está fantástico, yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel, tengo todo en su lugar".

Por otra parte, dijo: "Es una experiencia nueva, distinta, jamás salí con un chico tan joven. Es una diferencia enorme, es una cuestión de elevación: más elevación en una determinada edad, un poco menos en otra. Soy una adolescente total".

Ante estas primeras declaraciones, los memoriosos no tardaron en recordar que hace poco Adriana Aguirre grabó un videoclip con Paco Amoroso, el trapero que construyó un dúo con Ca7riel y que revolucionó las redes sociales. Justamente en las imágenes de "Paga Dios", la canción que marcó la vuelta de los raperos a la música, y en la que ella aparece en plan "sugar mommy", Paco le come la boca a la exvedette.

El tiempo dirá de qué se trata. Si de una incipiente relación amorosa o de una campaña de difusión encubierta. No es la primera vez que Ca7riel y Paco cuentan con un famoso en uno de sus videos. Ya grabaron "OUKE", con Esteban Lamothe.