MIGUEL MATEOS: "HAY HAMBRE DE ROCK & ROLL"

04/08/2022 - 21:13 Pura Vida

Miguel Mateos se reencontrará hoy, a las 23.30, en el Club Ciclista Olímpico (La Banda), con su legión de seguidores para celebrar sus 40 años con la música. Como ya lo hizo en Córdoba y en Mendoza, entre otras provincias argentinas, el "Jefe del Rock en Español" revalidará la razón por la que sigue vigente.

¿Sólo el impulso por rockear lo lleva a seguir girando?

Es una vocación absolutamente que tiene que ver con la música y que empezó desde muy chico. Mi madre me sentó al piano cuando tenía 10 años, y esa suerte de enamoramiento nace en aquel entonces; después las primeras lecciones de piano, el conservatorio y empezar a formar parte de una generación de músicos que se dedican al rock. Formar parte de la movida del rock a partir de los 80 me imprime una bandera, y también tiene que ver con el hecho de haber decidido, en algún momento, llevar esa bandera fuera de los límites de la Argentina, como un músico, coautor y compositor argentino. No es solamente rockear, sino que me considero un músico completo. He decido tomar el género que me representa, pero acabo de terminar una ópera rock y de escribir para una orquesta sinfónica, y estoy escribiendo un ballet... entonces, no es el espíritu solamente por rockear, es la ferviente vocación por el amor a la música que tengo desde los 10 años.

¿Sigue intacto aquello de que "lo único que hay que imaginar es lo que no existe"?

Es una suerte de feliz parábola que escribí para dar un poco ese presagio. Y va más allá de la música, porque es muy lindo preguntarse qué voy a hacer de aquí en más, sea lo que fuere, jugador de fútbol, arquitecto, obispo, lo que quieras ser. El hecho es que hoy no soy..., pero lo voy a llegar a ser. Ese "lo que no existe" es hacia donde vamos y lo que logramos. Esa es la idea de la parábola. Y sí, yo no me propuse ser "estrella de rock&roll", como dice la canción. Quería trabajar, pero se dieron 40 años, que no es "moco de pavo". Estoy celebrando mis 40 años con la música. Yo tomo como inicio 1981, como integrante del grupo "Zas"; como telonero del grupo "Queen" cuando vino a la Argentina; hasta el 2021, porque en el 2020, en plena pandemia, me di cuenta de que al año siguiente cumplía 40 años arriba del escenario, haciendo conciertos y discos, entonces me dije "tengo que festejar", y en ese marco se da esta gira. Me di cuenta de que había dejado un registro y un archivo muy claro en estos 40 años, a través de las canciones, de todo lo que había pasado: la dictadura, la guerra de Malvinas, los distintos gobiernos, los problemas sociales, mundiales, y nunca me imaginé que iba a haber una pandemia en el medio. En las canciones parece que no, pero hay registros de todo eso. Y eso es lo más interesante de los shows, porque llevo a la gente a una suerte de viaje.

¿En qué momento de su vida compuso, los que hoy son clásicos, "Mi sombra en la pared", "Tirá para arriba", "Obsesión", entre otros?

Yo estoy hecho de canciones, soy lo que soy a partir del único patrimonio que tengo que son mis canciones, porque las canciones, en definitiva, están en la gente. Es esa partecita de mí que de alguna manera ha vivido cumpleaños de 15, casamientos, divorcios... qué se yo. ¿Cómo surgieron? La verdad que es un misterio; y si lo supiera, no lo develaría. Para hacer un "Tirá para arriba", por ejemplo, tuve que dejar a un lado 20 otras canciones o ideas que no eran tan buenas, y aún así, muchas canciones a las que uno apuesta, no tienen la repercusión ni quedan. Eso es lo más maravilloso de todo y me doy cuenta por el acercamiento de una gran cantidad de jóvenes que van al pasado, con las redes sociales, y dicen "¡Wow, este tipo hizo esto...!" y van a los conciertos. Tengo una renovación del público. Ese es el misterio de las canciones, cuando viven a través del tiempo. Hay un misterio dentro de la canción que hace que perviva en el corazón de la gente.

¿El rock tiene la rebeldía de entonces o se fue aggiornando?

Es un género vivo, absoluta y totalmente. Toda mi gira ha sido "sold out" completa. La verdad es que el rock está vivo, hay un hambre, un particular apetito por escuchar música representativa. A mí, me ha sorprendido fuertemente toda esta masiva participación a lo largo de la gira. Me compromete aún más para seguir valorando el género, y seguir en ese camino. A mí me parece que el rock está más vivo que nunca. Luego de Santiago del Estero, tengo shows en Chile, Perú, Colombia, México y termino en los EE.UU. No me puedo quejar, tengo trabajo.