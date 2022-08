Fantino: ''No vivo del amor, laburo por guita''

06/08/2022 - 20:37 Pura Vida

Tras su debutante paso como conductor de "Intratables", Alejandro Fantino regresó con su clásico "Animales Sueltos" a la pantalla de América, pero el contrato con el canal se vencerá el 31 de diciembre, y por ahora el periodista no recibió ninguna propuesta para asegurarle continuidad en esa señal.

Sin embargo, no es algo que a Fantino le preocupe. Y lo dejó muy claro durante la entrevista radial con "Por si las moscas", donde dijo: "Yo aviso y se lo dije a América: yo escucho ofertas. Si América quiere que yo siga, encantado. Es mi casa. Yo amo a América, pero también amaba mi casa en San Vicente y a los 14 años me tuve que ir". Y agregó: "Amo a América, pero esto es por plata. No vivo del amor, el amor es una entelequia. Tengo que ir al supermercado, tengo que pagar las expensas, tengo que darle la plata a la persona que cuida a mi mamá. Laburo por guita. Me encantaría quedarme".

Aunque su contrato con América finalizará en diciembre, Fantino explicó que este es un año especial, a raíz del Mundial de Fútbol, que alterará la mayoría de las programaciones de los canales. "Se me termina el contrato el 31 de diciembre. Este es un año particular que termina en noviembre porque el Mundial cercena todo. América no me propuso absolutamente nada. No me dijo 'vamos a hablar'. Yo tampoco le propuse a América", insistió.

Mientras tanto, está con un nuevo proyecto entre manos: "Para mitad de septiembre comienzo con mi propio medio. Voy a transmitir desde una radio -he sido contratado por una empresa, estoy casi asociado para una productora importante por tres años- y mi misma transmisión va a salir por YouTube, por Twitch y por distintas plataformas", contó entusiasmado.

"Yo tuve dos notas que no sabía dónde llevarlas. Una es (Carlos) Tévez, que finalmente vino a 'Animales Sueltos'. Y la otra es (Sebastián) Battaglia, que quería romper el silencio conmigo y lo llevé a Animales Sueltos. Si yo tengo multiplataforma, produzco para mí", enfatizó.