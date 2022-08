El trapero santiagueño Rusherking sorprendió al hablar de De Brito

06/08/2022 - 21:21 Pura Vida

Su noviazgo con la actriz Eugenia la "China" Suárez lo llevó a un nivel de exposición al que no estaba acostumbrado. Así lo dio a entender Thomás Nicolás Tobar, más conocido como "Rusherking" en el mundo del trap, en el ciclo "Paremos la mano", de Luquitas Rodríguez en Vorterix. Cuando le preguntaron si ya había hablado con Ángel De Brito, el santiagueño lanzó: "Es lo último que haría en mi vida. Pero no me mandó nada. No tengo el número de Ángel, todavía. Soy nuevo en esto, todavía estoy adaptándome, es un quilombo".

Y agregó: "Imaginate que hace un mes me pasó que salía de ensayar y tenía a un loco con una cámara con el flash y me ponían el micrófono en la cara".

"(Los cronistas) aparecen de los árboles, es una locura, es de película. Los voy a empezar a grabar para hacer un documental", advirtió.