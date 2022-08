Galleguillo a EL LIBERAL: ''La música me contuvo muchísimo''

06/08/2022 - 22:58 Pura Vida

-¿Cuánto de vital y necesarios son los payadores y los chayeros en estos momentos?

Muchísimo. Es la forma de pelearle a la cultura, de pelearle a toda la invasión de música que tenemos todo el mundo. Los payadores y chayeros representan a la cultural natural, es algo maravilloso que sale de los corazones, de lugares, de pueblo, que es folclore, que es espíritu, que es colectivo, es oral. Es maravilloso que se pueda todavía conservarlo. Es muy importante para la cultura argentina y la cultura latinoamericana.

-¿Cómo enfrentan los cantores populares esta intromisión de ritmos como la llamada música urbana?

Hay una diferencia muy grande que el folclorista, como somos nosotros o los payadores o los vidaleros, son coplas que van a quedar en la historia y nunca pasan de moda. Las cosas urbanas, la mayoría, esos son momentos de lo que le da la televisión, momentos que da una compañía discográfica. Es una canción y después desaparecen porque son modas que desaparecen. El folclorista nunca desaparece del corazón de los pueblos. Por eso es que mucho defiendo y por eso voy a Herrera por primera vez.

- ¿"Volver", su último disco, es una resignificación de su vida?

"Volver" significó algo muy importante para mí porque lo hice en un momento sin darme cuenta que se venía una pandemia que iba a poner en pausa al mundo. Me tocó volver de una forma diferente, volver de un concepto diferente porque me acerqué a mi familia, me acerqué a muchas cosas que había dejado de lado y la música fue algo que me llevó a pasarla bien más allá de la tristeza del encierro. La música me contuvo muchísimo y es por eso que "Volver" tiene un significado muy lindo para mí. Y ahora seguiremos volviendo, como en este caso, a mi primera vez a Herrera, en Santiago del Estero.

-¿Qué fibra más íntima de Sergio Antonio Galleguillo tocó la pandemia?

Tuve una pandemia diferente al de mucha gente. Vivo en una granja en La Rioja, rodeado de animales. Me embargó la tristeza porque no podía salir a cantar, pero sí me puse a escribir un libro. Pero, por supuesto, la música me contuvo muchísimo en un momento muy duro que la pasamos los argentinos y el mundo.

-¿"Volver" es disruptivo si lo comparamos con "Febrero"?

Febrero es el mes del riojano. El riojano espera febrero para matar las penas de todo el año. Y, por supuesto, que "Volver" en febrero es volver a renacer de esas cenizas del Pujllay.

-¿El folclore es contar historias de los pueblos, de su gente?

Por supuesto que sí. El folclore tiene que contar historias de cada región. Todas las cosas que forman el folclore es muy importante.

-¿Qué viene después de "Volver"?

Nuevo CD. Sacamos ya temas para las plataformas digitales: "En el carnaval", "No te vayas aún", "Esta noche contigo", "Al final del universo".

-¿Qué significa para usted que aún se preserven espacios como el encuentro de payadores?

Esa fue una de las causas por las que yo acepté estar presente. Lo conocí a Lázaro Moreno hace poco y es una gran persona, un gran amigo. Me sorprendió que se pudiera hacer ese festival y yo quería estar presente. Va a ser mi primera vez, en Herrera, en el VIII Encuentro Latinoamericano de Payadores.

-¿Qué representa para usted la misión que tienen los payadores?

La misión de los payadores es algo maravilloso. En la música actual de los jóvenes, sea regguetón o trap, hay una parte que se improvisa. Y eso viene de los payadores. Hay más, creo que hay un encuentro de las "peleas" que hay entre payadores y gente que hace trap. Me encanta que esto (por los payadores) sea una tradición nuestra y me encanta que todavía exista gente que pueda improvisar de una forma tan maravillosa. Conocí a varios payadores y me encantan las formas que tienen para hacer las cosas Estoy muy feliz de poder compartir esos momentos con toda esa gente.