Ana de Armas, en boca de todos por Marilyn y un ex

07/08/2022 - 20:37 Pura Vida

Ana de Armas está transitando un gran momento profesional, aunque todo tiene un costo.

En su caso son las críticas que recibió tras el avance de la biopic “Blonde”, donde da vida a un ícono de Hollywood, la incomparable Marilyn Monroe, y no puede ocultar su acento español, ya que no solo nació en Cuba sino que se crió en España.

No obstante recibió el apoyo de su productor, el también actor Brad Pitt.

“Ella está fenomenal en este film”, dijo el ex de Angelina Jolie, en una entrevista con Entertainment Tonight y agregó: “Ese es un vestido difícil de llenar. Fueron 10 años de preparación. No fue hasta que encontramos a Ana que pudimos cruzar la línea de meta”.

Por su parte, Ana también había comentado al periódico The Sunday Times: “Me tomó nueve meses de entrenamiento y práctica de dialectos, y algunas sesiones de ADR (Automatic Dialogue Replacement). Fue una gran tortura, tan agotador. Mi cerebro estaba frito”.

Además, en enero del año pasado, la misma época en la que confirmaba su separación del actor Ben Affleck, Ana admitió lo difícil que fue intentar despegarse de Marilyn Monroe tras finalizar cada jornada del rodaje bajo la dirección de Andrew Dominike, por todo el esfuerzo que le demandó componer al personaje. Esta alta exposición por su interpretación de Marilyn Monroe fue motivo para que algunos medios le trajeran al presente su caótica separación del actual marido de Jennifer López. En diálogo con la revista Elle, De Armas aseguró que se trató de un momento muy difícil de su vida por lo invasiva que resultó la prensa.

“Los rumores sobre la ruptura fueron horribles”, dijo. Aunque rescató que gracias a eso tomó una saludable decisión: mudarse de Los Ángeles a Nueva York. “Me mudé, por eso y fue muy bueno para mí. Atravesar todo esa atención de los paparazzi confirmó mi pensamiento sobre el tema: ‘Este no es un lugar para residir’. Se volvió muy intenso todo. No había escape. No hay escape. Los Ángeles es una ciudad que te hace sentir que siempre te falta algo, te mantiene ansiosa todo el tiempo”, remarcó.

Además, la actriz de “El Hombre Gris”, la película que confirmó que tendrá una secuela, tras su exitosa primera parte estrenada hace poco en Netflix, también contó que fue muy terapéutico alejarse de las redes sociales: “Borré mi cuenta de Twitter hace años y no posteo mucho en Instagram”, dijo. En efecto, sus publicaciones se limitaron a la promoción de sus trabajos y no a temas personales. Y en la ruptura con Affleck tuvo mucho que ver el lugar de residencia, según dijeron su gente cercana.

“La relación entre ambos era complicada, Ana no quiere vivir permanentemente en Los Ángeles y Ben, obviamente, tiene que hacerlo ya que sus hijos residen allí”, reveló una persona cercana a la pareja a revista People. Ahora ella está completamente dedicada al trabajo, y él a rehacer también su vida amorosa junto a la cantante y actriz Jennifer López con quien contrajo matrimonio. El film al que le pone el cuerpo Ana de Armas está basado en el libro “Blonde”, de Joyce Carol Oates, publicado hace 22 años, en el que recorre los altibajos tanto personales como profesionales de la “rubia explosiva”, durante la década del 50 y el 60, hasta su muerte en 1962.