"CUTI" HIZO DE LA MÚSICA SU VIDA, Y LO CELEBRA

El mes de agosto podría sumar el apellido Carabajal en el calendario, ya que la tradicional familia de músicos, compositores e intérpretes transforma, en esta época del año, el recuerdo de la abuela María Luisa en un motivo de reencuentro y fiesta, con la realización de distintos eventos, de espíritu peñero, a los que los propios santiagueños y los turistas esperan con ansias a lo largo del año para poder asistir.

Así, lo que se dio en llamar "La Semana Carabajal", arrancará oficialmente este jueves 11 de agosto, a las 21.30, en el teatro 25 de Mayo, donde Saúl Belindo "Cuti" Carabajal presentará su espectáculo "50 años con la música", del cual participará el ballet "Leyenda", de la vecina provincia de Tucumán, y toda su familia: Roberto, Graciela, Jorge Luis, Pablo, Daniel, Dipy, Gretel, Florián, Mariela, Nacho y Julio, Pamela, Agustín, Héctor, Nahuel, Lioba y Los Carabajal.

¿Qué significa para vos, cantar con tus hijos y tus nietos?

Cantar con mis hijos y nietos es algo muy lindo, una nueva sensación, creo que única, y en un momento tan importante de mi vida porque no siempre se cumplen 50 años con la música. El hecho de que ellos estén acompañándome es hermoso.

¿Qué repaso haces de estos 50 años de trayectoria con la música?

Mi mente va de un lado hacia otro y va a lo más profundo de mis recuerdos. Allí me veo con mis hermanos, con mis padres, y con los músicos de esa época, de hace 60 años, y sé que de todos ellos aprendí algo o mucho.

¿Cuánto has tenido que dejar en el camino para alcanzar el objetivo de convertirte en el músico y en el compositor referente que sos a nivel mundial?

Cuando ya empecé a darme cuenta de lo que estaba haciendo, ya no era un sueño y tomé las cosas con más profesionalidad por algunas repercusiones de amigos, de la prensa, que ya se fijaban en nosotros. Renuncié al fútbol, no salía por salir nomás, me cuidaba, estudiaba la guitarra, las letras de las canciones... Ya era un profesional a los 20 años y nunca fui a un boliche, el lugar al que iban todos los jóvenes de ese entonces. Me encantaba la música folclórica y admiraba a folcloristas de ese momento, pero sabía que yo tenía que luchar por mis cosas.

¿Cómo vives el hecho de que la música sea precisamente tu razón de vivir?

A mis 75 años yo disfruto mucho la música folclórica, la de antes y la de ahora, yo terminé un proyecto de grabar en un pendrive las primeras 100 chacareras de mi autoría, cantadas por mí. Es una especie de archivo mío exclusivo, donde tiene un 70 % de chacareras conocidas y un 30 % de chacareras inéditas.

¿Qué representa para vos que músicos internacionales hayan reversionado clásicos de tu autoría?

Que me graben cantantes de otros países es hermoso. Me hace más feliz, es un lindo reconocimiento. Y lo del teatro va a ser muy lindo porque va a venir toda la familia y algunos colegas.

Al margen de este evento en la sala teatral, el quincho de la casa paterna de la familia Carabajal, ubicado en la calle Alberdi al 1000, de La Banda, comenzará a recibir desde mañana a los turistas con una peña de voces femeninas, con Graciela Carabajal al frente.